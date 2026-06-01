Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında yeni karar verildi. tahliye edildi. İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alındıktan sonra mayıs ayı başında tutuklanan Zuhal Böcek, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme, tahliye kararıyla birlikte Zuhal Böcek hakkında adli kontrol tedbirleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de görevden uzaklaştırılarak tutuklanmıştı; olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda Zuhal Böcek ve 2 şüpheli polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı.