Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fred, Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun ayrılığı için sarı-lacivertli kulübün tazminat talep ettiği öne sürülürken, Brezilyalı yıldızın çocukluk hayalini gerçekleştirerek ülkesine dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli isimlerinden Fred'in takımdan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü. Brezilyalı yıldızın, ülkesinin köklü kulüplerinden Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

BREZİLYA'YA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken Fred ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.  Brezilya basınında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki futbolcu, Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli orta saha oyuncusunun Brezilya ekibiyle uzun vadeli bir sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürüldü.

2029'A KADAR SÖZLEŞME

Haberlere göre Atletico Mineiro, Fred'e 2029 yılına kadar geçerli olacak ve bir yıl uzatma opsiyonu içeren bir kontrat teklif etti. Brezilyalı futbolcunun yeni kulübünde kazanacağı ücretin ise Fenerbahçe'deki maaşıyla benzer seviyede olacağı belirtildi.

HULK'UN YERİNİ DOLDURACAK

Atletico Mineiro'nun Fred'i yalnızca futbolculuğu için değil, takım içindeki liderlik rolü nedeniyle de istediği ifade edildi. Brezilya temsilcisinin, kulüpten ayrılan Hulk'un saha içi ve saha dışındaki etkisini Fred ile telafi etmeyi planladığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN TAZMİNAT ŞARTI

Öte yandan Fred'in temsilcilerinin ayrılık isteğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği öne sürüldü. Ancak sarı-lacivertli kulübün, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden deneyimli futbolcunun ayrılığı için maddi tazminat talep ettiği iddia edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin seçim sürecinin tamamlanmasının ardından hız kazanması bekleniyor.

ÇOCUKLUK HAYALİNE BİR ADIM

Çocukluğundan beri Atletico Mineiro taraftarı olduğu bilinen Fred'in, son yıllarda kulüple sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Deneyimli futbolcunun Belo Horizonte kentinde ev satın aldığı ve Brezilya'ya dönüş planları yaptığı da öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİYDİ

Sarı-lacivertli formayla orta sahada takımın en önemli oyuncularından biri olan Fred'in olası ayrılığı, Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasını da doğrudan etkileyebilir. Yönetimin, transferin gerçekleşmesi halinde orta sahaya önemli bir takviye yapması bekleniyor.

Hamza Temur
