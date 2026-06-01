İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

ABD ile İran arasında bir süredir devam eden anlaşma metni üzerindeki dolaylı görüşmeler, İsrail'in Lübnan'daki operasyonları nedeniyle çıkmaza girdi. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, İsrail'in ateşkese uymayarak Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması Tahran cephesinde sert bir karşılık buldu.

"ŞARTLAR YERİNE GELENE KADAR GÖRÜŞME YOK"

Tasnim haber ajansının servis ettiği haberde, "İran’ın müzakere ekibi, Lübnan’daki saldırılar nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durduruyor" ifadeleri kullanıldı. Haberin detaylarında, Tahran yönetiminin net bir çizgi çektiği vurgulanarak, "İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki saldırılarını durdurma koşulu yerine gelene kadar hiçbir şekilde başka görüşme olmayacak" denildi.

ARAKÇİ'DEN SERT UYARI: SORUMLU ABD VE İSRAİL'DİR

Krizin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den de çarpıcı açıklamalar geldi. İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin sadece belirli bir bölgeyi değil, Lübnan dahil tüm cepheleri kapsayan "kesin bir ateşkes" olduğunu belirten Arakçi, sınırların aşıldığına dikkat çekti.

Arakçi, diplomatik tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir. Herhangi bir ihlalin doğuracağı sonuçlardan doğrudan ABD ve İsrail sorumludur."

DİPLOMASİNİN KOPTUĞU AN: NETANYAHU'DAN BEYRUT TALİMATI

İran cephesinden gelen bu rest ve diplomatik iletişimin koparılması kararı, sahadaki sıcak gelişmelerle eş zamanlı olarak yaşandı. İletişimin kesilmesi kararının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yeniden hava saldırıları düzenlenmesi için orduya doğrudan talimat verdiği gün gelmesi dikkat çekti.