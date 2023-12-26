26 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Aralık 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. HSK atama kararnamesi 26 Aralık Salı yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU!

HSK ATAMA KARARNAMESİ 26 ARALIK SALI YAYINLANDI!