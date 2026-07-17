Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze törenine, AK Partili Savcı Sayan ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında cami avlusunda yaşanan ve yıllar öncesinin kulislerini aralayan "20 saniyelik" sitem dolu diyalog damgasını vurdu.

SİYASET DÜNYASI ACILI GÜNDE BİR ARAYA GELDİ

Ankara Karşıyaka Camisi’nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde Olcay Baykal’ın çocukları Aslı Baykal ve Ataç Baykal taziyeleri kabul etti. Törene, siyaset dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Grup Başkanı Özgür Özel

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

Çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve farklı siyasi parti temsilcileri.

Cenaze namazının kılınacağı alana ilk gelen isim Kemal Kılıçdaroğlu olurken, kısa süre sonra alana giren Özgür Özel ile tokalaşması dikkat çekti. Kılınan namazın ardından Olcay Baykal’ın cenazesi Devlet Mezarlığı’na götürülerek, 11 Şubat 2023’te vefat eden eşi Deniz Baykal’ın yanına defnedildi.

CENAZEYE DAMGA VURAN DİYALOG

Sözcü TV kameramanları Emre Sercan İke ve Muzaffer Adıgüzel'in objektiflerine takılan ve cami avlusunda Kemal Kılıçdaroğlu tam aracına binecekken yaşanan bir diyalog, siyaset gündemini sarstı. Arka sıralarda bulunan AK Partili Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu’na elini uzatıp eski günleri hatırlatarak sitemde bulundu.

İşte kameralara yansıyan o çarpıcı diyalog:

Savcı Sayan: "Başkanım yolunuz açık olsun. İyisiniz değil mi? Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Önder Sav’a uymayacaktınız. O gece size söyledim ben."

Kemal Kılıçdaroğlu: "Eyvallah teşekkür ederim. İyiyim gayet sağ olun. Neyse sağlık olsun..."

KILIÇDAROĞLU DURUMDAN RAHATSIZ OLDU

Kılıçdaroğlu’nun, Savcı Sayan'ın ısrarlı sözleri üzerine konuşmayı kısa tutmaya çalışarak "Sağ ol, sağ ol" diyerek hızlıca aracına yöneldiği, yanındaki heyetin de durumdan rahatsız olduğu kameralara yansıdı.

20 SANİYELİK VİDEO SİYASİ ARŞİVİ AÇTI

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, siyaset manşetlerine oturan bu sıcak sohbeti şu sözlerle değerlendirdi: "Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk genel başkanlığını açıkladığı zamana (2010 yılı) ilişkin bir konuşma yapıyor. Kılıçdaroğlu'nu evine bıraktığı o gece, Deniz Baykal'a destek olması gerektiğini ve dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav'la birlikte hareket etmemesi gerektiğini söylediğini hatırlatıyor. 'Eğer dediğimi yapsaydınız bugün bu durumda olunmazdı' diyerek, tam da Deniz Baykal’ın eşinin cenazesinde geçmişe dair bir sitemde bulunuyor. Gazeteci refleksiyle bakıldığında; 20-30 saniyelik bu video aslında siyasi arşivi yeniden açmış oldu."