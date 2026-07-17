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Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin güncellediği 'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesinde Mersin'den 3 firma yer aldı. Denetimlerde, 'dana eti' olarak satışa sunulan sucuk ve çiğ kıymalarda tek tırnaklı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan ve tüketiciyi yanıltan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılan güncel 'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesinde Mersin'de faaliyet gösteren 3 firmanın ürünlerinde tek tırnaklı eti bulunduğu açıklandı.

SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ TAPİT EDİLDİ

Listeye göre, Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Ltd. Şti. tarafından üretilen 'Yöre' markalı 900 gramlık dana sucukta yapılan analizlerde tek tırnaklı eti tespit edildi.

İKİ AYRI FİRMANIN KIYMASINDA DA AYNI TESPİT

Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Lina Et Gurme firmasının satışa sunduğu 'Çiğ dana kıyma' ile Toroslar ilçesindeki Zeynep Et Tavuk Dünyası işletmesinin piyasaya arz ettiği 'Çiğ dana kıyma' ürünlerinden alınan numunelerde de laboratuvar analizleri sonucunda tek tırnaklı eti bulunduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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