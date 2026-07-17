Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un, operasyondan sadece iki gün önce şarkıcı Atilla Taş'ı arayarak büyük bir endişe içinde olduğunu aktardığı ortaya çıktı. Taş'ın paylaşımına göre göre Uğur, "Haluk Levent'in yanlışlarını gördük ve 2023'te ilişkimizi kestik ancak linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım" itirafında bulundu.
- Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- Uğur'a 'suç gelirlerinin aklanması' ve 'örgüt üyeliği' suçlamaları yöneltiliyor.
- Uğur, Atilla Taş'a yaptığı itirafta, Haluk Levent'in yanlışlarını bildiğini ancak linç korkusuyla sustuğunu söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik derinleştirilerek yürütülen soruşturma kapsamında sular durulmuyor.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen dokuz şüpheliden aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu yedi kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında mali denetçiler, dernek çalışanları ve kripto para piyasasında faaliyet gösteren bir ismin de yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerin Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sürerken, Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamaların detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
YURT DIŞINDAN GELEN YÜKLÜ DÖVİZ TRANSFERLERİ MASAK KISKACINDA
Soruşturma dosyasında Uğur ile ilgili en çarpıcı iddialardan birini banka hesaplarındaki olağan dışı hareketlilik oluşturuyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından yapılan yardım çağrılarıyla birlikte, Uğur'un hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi yapıldığı tespit edildi. Çoğunluğunun gurbetçi vatandaşlardan geldiği tahmin edilen bu paraların akıbetinin belirsizliği, özel bir banka yetkililerinin durumu Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirmesiyle inceleme altına alındı.
İŞTE OĞUZHAN UĞUR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
CNN Türk ekranlarında paylaşılan bilgilere göre, bu şüpheli para trafikleri nedeniyle Oğuzhan Uğur'a doğrudan "suç gelirlerinin aklanması" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltiliyor.
OĞUZHAN UĞUR'DAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF: KORKUDAN SUSMUŞ
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının hemen ardından şarkıcı Atilla Taş'ın yaptığı açıklamalar, soruşturmanın arka planına dair yeni soru işaretleri yarattı. Uğur'un iki gün önce kendisini aradığını ve oldukça endişeli olduğunu belirten Taş, aralarında geçen konuşmayı kamuoyuyla paylaştı. Taş'ın ifadelerine göre Uğur, Haluk Levent'in bazı yanlışlarını gördüklerini ve 2023 yılında kendisiyle tüm ilişkiyi kestiklerini söyledi. Ancak Levent'in o dönemdeki dokunulmazlığı ve olası bir sosyal medya lincinden korktuğu için sessiz kalmayı tercih ettiğini itiraf etti. Atilla Taş ise bu itiraf üzerine Uğur'u "sana da yürüyecekler" diyerek uyardığını, yaşanan gözaltı kararının kendisini şaşırtmadığını ve Uğur'un sadece bu duruma kananlardan biri olduğunu düşündüğünü dile getirdi.
SORUŞTURMADA SON DURUM
Ahbap Derneği çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik hazırlanan MASAK raporları ile teknik takipler, dudak uçuklatan bir mali usulsüzlük ağını ortaya koymuştu. Şüphelilerin mali profilleriyle tamamen uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdikleri, şans oyunları üzerinden yüksek meblağlarda bahis oynayarak yardım paralarını kaybettikleri ve kara para aklamak amacıyla kısa süre içinde zincirleme tapu devirleri yaptıkları belirlenmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen bu geniş çaplı soruşturmanın önceki dalgalarında, derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Oğuzhan Uğur ve beraberindeki şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.