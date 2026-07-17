Oğuzhan Uğur gözaltına alınırken, babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur yeniden gündeme geldi

Ahbab derneği soruşturması derinleşirken, fenomen Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte Oğuzhan Uğur'un babası Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un ismi yeniden gündeme geldi. PKK Terör Örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da uçakla alınıp Türkiye'ye getiren ekibin içinde olan emekli Albay Hasan Atilla Uğur daha sonra Ergenekon Terör Örgütü'ne (ETO) yönelik operasyonlarda tutuklanarak hapis yattı. Bir müddet cezaevinde yatan Uğur, terör örgütü FETÖ ve PKK arasındaki ilişkine yönelik çarpıcı açıklamalarda da bulunmuştu.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma her geçen daha da derinleşiyor. Son olarak gözaltına alınan fenomen Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgulaması devam ediyor. Ahbab Derneği'nin Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen deprem sonrası yardım toplandığı sırada Oğuzhan Uğur'un banka hesabına yurtdışından yüklü miktarda Amerikan Doları transfer edilmesinin MASAK incelemesine takıldığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in yolsuzluk suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Oğuzhan Uğur'un da gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı buldu. Oğuzhan Uğur'un, Hatay depreminde yapmış olduğu "baraj patladığı" yönündeki paylaşımı kurtarma çalışmalarını saatlerce engellemişti.

Oğuzhan Uğur, Ahbab soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 9 kişi ile birlikte gözaltına alınırken, Uğur'un babası Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve icraatları yeniden gündeme geldi. Özellikle 1990'lı yıllarda terörle mücadele de aktif rol oynayan Albay Hasan Atilla Uğur 1999 yılında CIA tarafından yakalandıktan sonra Kenya'da Türkiye'ye teslim edilen PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı teslim alan askerler arasındaydı. Kenya'da Türk yetkililere teslim edilecek olan Abdullah Öcalan'ı işadamı Cavit Çağlar'a ait özel uçakla giden ekipte bulunan Hasan Atilla Uğur ayrıca Öcalan'ın sorgusuna da katılmıştı.

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde devleti küçümseyen yayınlar yapan ve halkı Ahbap derneğine yardım yapmaya yönlendiren Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Attila Uğur bir programda yanlışını gördüğü takdirde oğlunun bacaklarını bizzat kendisinin kıracağını açıklamıştı.

Albay Hasan Atila Uğur'un ismi FETÖ dosyasına girdi

Ergenekon Terör Örgütü'ne yönelik 2007 ve devam eden yıllarda gerçekleştirilen soruşturmalarda Oğuzhan Ugur'un babası Hasan Atilla Uğur'in ismi de soruşturma dosyasına girdi.

Ümraniye'de 2007 yılında ele geçirilen el bombalarıyla Ergenekon davası süreci başladı. Bir yıl sonra takvimlerin 2008'i gösterdiği dönem Hasan Atilla Uğur'un adı da Ergenekon soruşturmasında gündeme geldi. Gözaltına alınan Uğur, savcı Zekeriya Öz tarafından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 Ağustos 2013 tarihinde mahkeme kararı açıklandı. "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan 20, "kişisel verileri ele geçirme" suçundan 7, "ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten" 2 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde 5 yıl 8 ay 10 gün tutuklu kalan Uğur, 2014 tarihinde tahliye olmuştu.

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'dan dikkat çeken FETÖ açıklamaları

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ilk sorgulamasını yapan emekli Albay Hasan Atilla Uğur, FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarıyla da bir kez daha gündeme gelmişti. FETÖ ve PKK'nın işbirliği halinde hareket ettiklerini söyleyen Uğur, iki terör örgütünün aynı finansal kaynaklardan beslendiğini söylemişti. Bu çarpıcı açıklamalar hafızalar da yer almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı