İstanbul toplu ulaşıma zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı oturumunda milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi, okul ve personel servis ücretlerine %10 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni zamlı tarife 20 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

YENİ TOPLU ULAŞIM TARİFESİ: TAM BİLET 46,20 TL OLDU

İBB Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirilen oturumda kabul edilen "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" kapsamında yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Öğrenci Bileti: 20,50 TL'den 22,55 TL'ye

Aylık Mavi Kart (Abonman): 3 bin 298 TL'den 3 bin 628 TL'ye

Öğrenci Aylık Abonman: 593 TL'den 653 TL'ye yükseldi.

METROBÜS VE MARMARAY FİYATLARI DA DEĞİŞTİ

Metrobüs (1 Durak): 30,07 TL'den 33,08 TL'ye

Metrobüs (34-43+ Durak): 62,35 TL'den 68,59 TL'ye

Marmaray (1-3 İstasyon): 34 TL'den 37,40 TL'ye

Marmaray (36-43 İstasyon): 74,70 TL'den 82,17 TL'ye çıktı.

ŞŞEHİR HATLARI VE DENİZ ULAŞIMI

Üsküdar - Eminönü: 53,20 TL'den 58,52 TL'ye

Kadıköy - Eminönü / Beşiktaş: 59,28 TL'den 65,21 TL'ye

Bostancı - Adalar: 156,26 TL'den 171,89 TL'ye yükseltildi.

TAKSİ, MİNİBÜS VE SERVİS ÜCRETLERİNE DE AYAR GELDİ

Kabul edilen tarife sadece toplu taşımayı değil, ticari araçlar ile servis taşımacılığını da kapsıyor:

Taksi Kısa Mesafe (İndi-Bindi): 210 TL'den 230 TL'ye

Taksi Açılış Ücreti: 65,40 TL'den 71,94 TL'ye (Kilometre başına mesafe ücreti ise 43,56 TL'den 47,92 TL'ye yükseldi).

Minibüs İndi-Bindi (0-4 km): 39 TL'den 43 TL'ye (Öğrenci ücreti ise 25 TL'den 28 TL'ye çıktı).

Okul Servisi (0-1 km): 4 bin 51 TL'den 4 bin 456 TL'ye

Personel Servisi: 2 bin 284,54 TL'den 2 bin 512,99 TL'ye ulaştı.

AK PARTİ KARŞI ÇIKTI

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında sert tartışmalar yaşandı. AK Parti'li Meclis ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, şubat ayındaki zamdan sonra henüz 4 ay geçmişken yeniden zam yapılmasını eleştirerek, "Dört ayda bir zam yapmak artık alışkanlık haline geldi. Ankara ve İzmir gibi yine sizlerin yönettiği illerde bu ücretler 35 liradan yapılabiliyor. Mazot fiyatları, enflasyon veya personel giderleri her yerde aynı. Bütün yükün vatandaşın üzerine bırakılmasına itirazımız olduğundan muhalefet şerhimizi koyuyoruz" dedi.

CHP: EKONOMİK KOŞULLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Eleştirilere yanıt veren CHP'li Meclis ve Tarife Komisyonu Üyesi Mustafa Karaoğlu ise bu sözlere katılmanın mümkün olmadığını belirterek; köprülere, otoyollara, motorine ve dövize yapılan artışlara dikkat çekti. Karaoğlu, sürekli değişen ekonomik koşullar nedeniyle teklifin komisyondan geldiği şekliyle onaylanması gerektiğini savundu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, yeni zamlı tarife AK Parti grubunun "hayır" oylarına karşılık, CHP grubunun "evet" oylarıyla oy çokluğuyla meclisten geçerek resmileşti.