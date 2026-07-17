Haberler

Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da Haber Videosunu İzle
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, son olarak Celtic forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

  • Bursaspor, Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.
  • Iheanacho, Manchester City, Leicester City, Sevilla ve Celtic gibi kulüplerde forma giydi.
  • Celtic formasıyla 24 resmi maçta 9 gol ve 1 asist kaydetti.

TFF 2. Lig'de şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Bursaspor, transfer piyasasında büyük bir yankı uyandıracak hamleye imza attı.

KELECHI IHEANACHO BURSASPOR'DA

Yeşil-beyazlı kulüp, dünyaca ünlü Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho’yu renklerine bağladığını resmen ilan etti. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ailemize Hoş Geldin, Kelechi Iheanacho'' denildi. 

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Manchester City, Leicester City ve Sevilla gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin formasını terleten Iheanacho, geçtiğimiz sezon başında katıldığı Celtic'te ilk etapta fiziksel durumu nedeniyle eleştirilse de kısa sürede kalitesini kanıtlamıştı. Celtic formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız; Kilmarnock, Dundee, Hibernian ve Motherwell maçlarında attığı kritik son dakika golleriyle takımını sırtlamıştı. Özellikle İskoçya Kupası yarı finalinde St. Mirren'e attığı 2 gol ve final maçındaki fileleri sarsan performansı, Celtic’in sezonu lig ve kupa çiftesiyle tamamlamasında başrol oynamıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Galatasaray derken... Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu

Herkes Galatasaray derken... Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur yeniden gündeme geldi

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, babası yeniden gündeme geldi
13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı

Böyle anne olmaz olsun! Evladına yaptıkları vicdanları sızlattı

Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı

Orta Amerika 7.3'lük depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı yapıldı
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer

Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyonluk dev transfer