Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

TFF 2. Lig'de şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Bursaspor, transfer piyasasında büyük bir yankı uyandıracak hamleye imza attı.

KELECHI IHEANACHO BURSASPOR'DA

Yeşil-beyazlı kulüp, dünyaca ünlü Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho’yu renklerine bağladığını resmen ilan etti. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ailemize Hoş Geldin, Kelechi Iheanacho'' denildi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Manchester City, Leicester City ve Sevilla gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin formasını terleten Iheanacho, geçtiğimiz sezon başında katıldığı Celtic'te ilk etapta fiziksel durumu nedeniyle eleştirilse de kısa sürede kalitesini kanıtlamıştı. Celtic formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız; Kilmarnock, Dundee, Hibernian ve Motherwell maçlarında attığı kritik son dakika golleriyle takımını sırtlamıştı. Özellikle İskoçya Kupası yarı finalinde St. Mirren'e attığı 2 gol ve final maçındaki fileleri sarsan performansı, Celtic’in sezonu lig ve kupa çiftesiyle tamamlamasında başrol oynamıştı.