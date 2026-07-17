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Alanya'da itfaiyeye yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin TL ceza

Alanya'da itfaiyeye yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin TL ceza
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Antalya Alanya'da sirenle kaza yerine giden itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin TL para cezası kesildi, ehliyetine 30 gün el konuldu ve aracı 30 gün trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sirenlerini açarak trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün el konulurken, aracı da 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, D-400 Karayolu Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Değirmendere Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasına müdahale etmek için siren ve tepe lambalarını açarak ilerleyen itfaiye aracı, aynı istikamette seyreden 34 ZP 6976 plakalı BMW marka otomobil nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sol şeritte seyreden ve sürücüsünün kimliği ilk etapta öğrenilemeyen otomobil, siren ve ikaz lambalarına rağmen itfaiye aracına yol vermedi. Bir süre itfaiye aracının önünde ilerleyen otomobil nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmasında gecikme yaşandı. Yaşananlar anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, siren çalarak ilerleyen itfaiye aracına rağmen BMW sürücüsünün sol şeridi boşaltmayarak geçiş üstünlüğü bulunan araca yol vermediği anlar yer aldı.

Öte yandan, görüntüleri inceleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda itfaiye aracına yol vermediği belirlenen araç sürücüsü hakkında yasal işlem uygulandı. Kural ihlali yapan sürücüye 46 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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