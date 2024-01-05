Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da deprem oldu mu? 5 Ocak'ta, dün gece deprem oldu mu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

5 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'de birkaç deprem daha meydana geldi. Bu depremler de genellikle düşük büyüklükte olup, derinlikleri değişkenlik göstermektedir. İşte o depremlerden bazıları:

5 Ocak 2024, 06:50:15

Deprem Büyüklüğü: 7.5

Elmalar-(Kahramanmaraş)

Derinlik: 7.5 km

5 Ocak 2024, 06:47:18

Deprem Büyüklüğü: 5.0

Gazikoy-Darende (Malatya)

Derinlik: 5.0 km

5 Ocak 2024, 06:20:39

Deprem Büyüklüğü: 2.6

Tombak-Göksun (Kahramanmaraş)

Derinlik: 2.6 km

5 Ocak 2024, 04:47:06

Deprem Büyüklüğü: 10.0

Gemlik Körfezi (Marmara Denizi)

Derinlik: 10.0 km

5 Ocak 2024, 04:05:59

Deprem Büyüklüğü: 5.8

Dogantepe-Akcadag (Malatya)

Derinlik: 5.8 km

5 Ocak 2024, 04:04:46

Deprem Büyüklüğü: 4.4

Zafer-Buca (Izmir)

Derinlik: 4.4 km

5 Ocak 2024, 04:01:40

Deprem Büyüklüğü: 8.2

Ege Denizi

Derinlik: 8.2 km

5 Ocak 2024, 03:50:56

Deprem Büyüklüğü: 6.2

Mescicele-(Bolu)

Derinlik: 6.2 km

5 Ocak 2024, 03:36:47

Deprem Büyüklüğü: 7.5

Cağlarca-Konyaaltı (Antalya)

Derinlik: 7.5 km

5 Ocak 2024, 03:09:44

Deprem Büyüklüğü: 5.0

Girit Adası (Akdeniz)

Derinlik: 5.0 km