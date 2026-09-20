Bakan Fidan: 'Suudi Arabistan'a yönelik ciddi saldırılar var, askeri ihtiyaçları karşılamada sıkıntı olmaz'

ABD, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmaların "hızla tırmanabileceği" uyarısında bulunurken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'a askeri konularda yardım yapılabileceği sinyalini verdi. ABD, Yemen'deki çatışmaların yeniden başlamasından bu yana ilk kez Riyad'ı hedef alan bir füze saldırısının ardından, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmaların "hızla tırmanabileceği" uyarısında bulundu.Yemen'deki İran destekli Husiler 19 Eylül Cumartesi günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki enerji tesislerine insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırılar düzenlediklerini açıkladı.Bu saldırıların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, "Bu askeri çatışma hızla tırmanma potansiyeline sahip" uyarısında bulunarak, Ortadoğu dışında bulunan Amerikan vatandaşlarının "bölgeye ve bölge üzerinden seyahati ciddi şekilde yeniden değerlendirmesi" gerektiğini kaydetti.Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkentinde iki kez yüksek patlama sesleri duyuldu. Husiler, Yemen'de ülkenin büyük bir bölümünü kontrol eden ve Riyad öncülüğündeki bir koalisyon tarafından desteklenen hükümet güçleriyle savaşıyor.Suudi Arabistan: 'Füze engellendi'Yemen'deki Suudi liderliğindeki koalisyonun, Cumartesi akşamı Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan bir balistik füzenin "başarıyla önlenip imha edildiğini" açıkladı.Koalisyon ayrıca Husilerin Suudi petrolü için önemli bir ihracat merkezi olan Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanı da dahil olmak üzere Suudi Arabistan'ın batısındaki çeşitli şehirlerde "sivilleri ve sivil altyapıyı" hedef almaya çalıştığını belirtti.Açıklamada bu saldırıların Suudi Arabistan'ın "hava savunma sistemi tarafından engellendiği" ifade edildi.

Suudi Arabistan ise Yemen'de Husilerin kontrolündeki alanlara hava saldırıları düzenliyor.Husiler Telegram üzerinden, son Suudi saldırılarına karşılık olarak "çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı kullanılarak iki başarılı askeri operasyon" gerçekleştirdiklerini açıkladı.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "İlk operasyon Suudi başkenti Riyad'daki hassas noktaları, ikinci operasyon ise Yanbu'daki Aramco tesislerini hedef aldı" dedi.İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla AFP'ye konuşan bölge sakinleri, Suudi başkentinin bazı bölgelerinde yankılanan patlamalara benzeyen sesler duyduklarını söyledi.Bu, Yemen'deki iç savaşın yeniden başlamasından bu yana saldırıların Suudi başkentini ilk kez tehdit etmesi anlamına geliyor ve ABD ile İran arasında yedi aydır süren savaşın zaten sarstığı küresel ekonomi üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.Riyad sakinlerine sabaha karşı saat 03.00 civarında gönderilen mesajda "Bölge düşmanca bir hava tehdidi altındadır" denildi ve insanların evlerinde kalmaları istendi.AFP muhabirleri daha sonra iki patlama sesi duydu. Suudi sivil savunma kurumu ise yarım saat sonra alarmı kaldırdı.Olay, Riyad'ın Çarşamba günü Husileri Mekke'yi hedef almakla suçlamasından birkaç gün sonra meydana geldi. Husiler kutsal şehirleri hedef almadıkları açıklamasını yapmıştı.Hakan Fidan: 'Askeri ihtiyaçları karşılamada sıkıntı olmaz'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumartesi akşamı NTV'ye verdiği röportajda, Mekke İttifakı'na ilişkin olarak, "Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: ."Mekke İttifakı olarak yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir, bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz."

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından 7 Ağustos'ta Mekke İttifakı kurulmuştu.Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın en önemli unsuru olarak anlaşmaya taraf devletlerden herhangi birine gerçekleştirilecek bir saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını belirten maddesi gösteriliyor.