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Uğurcan Çakır'ın korkulu rüyası Trabzonspor

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Uğurcan Çakır'ın korkulu rüyası Trabzonspor
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Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, eski kulübü Trabzonspor'a karşı Süper Lig'de galibiyet alamadı.

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor’a karşı deplasmanda çıktığı mücadelede kariyerinin en zorlu maçlarından birini geride bıraktı. 

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Bordo-mavili taraftarların top her ayağına geldiğinde tepki gösterip ıslıkladığı tecrübeli file bekçisi, kalesinde büyük bir talihsizlik yaşadı. Mücadele boyunca Trabzonspor’un kaleyi bulan 4 şutunun 4’ü de golle sonuçlanırken, Uğurcan Çakır kalesini gole kapatamadı. 

TRABZONSPOR'A KARŞI KAZANAMIYOR

Bu sonuçla birlikte milli eldiven, eski takımı Trabzonspor’a karşı oynadığı 3. maçı da kazanamadı ve şanssız serisini de sürdürmüş oldu.

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