Vedat Muriqi'den Eyüpspor'a karşı tarihi performans

Vedat Muriqi'den Eyüpspor'a karşı tarihi performansGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de Eyüpspor'a karşı 4 gol atan Vedat Muriqi, kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 4 kez fileleri havalandırdı ve sarı-lacivertli formayla ligde bir maçta 4 gol atan son futbolcu oldu.
Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısındaki gol sağanağında başrolü oynayan Vedat Muriqi, kariyerinin en unutulmaz ve görkemli performanslarından birine imza attı. Kosovalı golcü, sergilediği oyunla Kadıköy'de adeta tarih yazdı.
55 DAKİKADA 4 GOL
Mücadeleye fırtına gibi başlayan yıldız forvet; 7, 21 ve 47. dakikalarda ağları havalandırarak hat-trick yaptı. Durmaya niyeti olmayan Muriqi, 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maça tam 4 gol sığdırmayı başardı.
RESMİ MAÇLARDA KARİYER REKORU
Kosovalı santrfor, Eyüpspor karşısındaki bu performansıyla kariyerinde ilk kez resmi bir karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi. Deneyimli golcü daha önce sadece 1 Haziran 2021 tarihinde Kosova Milli Takımı formasıyla San Marino'ya karşı oynanan hazırlık maçında tek karşılaşmada 4 gol kaydetmişti. Muriqi, resmi bir müsabakadaki son hat-trick'ini ise 17 Ocak 2026'da Mallorca formasıyla La Liga'da Athletic Bilbao'ya karşı gerçekleştirmişti.
FENERBAHÇE'DE 4 GOLLÜLER
Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında attığı 4 golle Fenerbahçe formasıyla ligde bir maçta 4 gol atan son futbolcu oldu.
Sarı-lacivertli forma altında ligde bir maçta 4 gol atan son futbolcular:
2024 - Cengiz Ünder: İstanbulspor
2026 - Vedat Muriqi: Eyüpspor