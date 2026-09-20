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Selçuk Şahin'den soyunma odası koridorlarında Bursaspor'un sevinç gösterisine tepki

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Selçuk Şahin'den soyunma odası koridorlarında Bursaspor'un sevinç gösterisine tepki
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Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Batman Petrolspor'da Teknik Direktör Selçuk Şahin'in maç sonunda Bursasporlu oyuncuların sevinç gösterilerine ve hakem yönetimine sert tepki gösterdiği anlar ortaya çıktı.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Batman Petrolspor, sahasında ağırladığı Bursaspor’a 2-1 mağlup oldu. Nefes kesen mücadelenin ardından soyunma odası koridorlarında tansiyon tavan yaparken, Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin adeta çileden çıktı.

SOYUNMA ODASI KORİDORUNDA GERGİNLİK

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Bursasporlu futbolcuların soyunma odasına doğru giderken yaşadığı coşkulu sevinç, Batman Petrolspor cephesinde tepkiyle karşılandı. Rakip takım oyuncularının sevinç gösterilerine son derece sinirlenen teknik direktör Selçuk Şahin'in yeşil-beyazlı ekibe sert çıktığı görüntüler ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde Şahin’in rakip teknik heyete, "Yaptığınız ayıp. İçeri geç hoca, onları içeri sok!" diyerek bağırdığı görüldü.

''REZALET BİR YÖNETİM''

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Selçuk Şahin, maçın hakem yönetimine de adeta ateş püskürdü. Hakem kararlarını sert bir dille eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, "Batman Petrolspor’dan ne istiyorsunuz anlamadım ki! Bu kadar kötü hakemlik yapılmaz. Rezalet bir yönetim! Bizi ince ince doğradılar" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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