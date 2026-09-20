Haberler

Amedspor-Beşiktaş maçı oynandığı sırada saha içerisinde büyük sürpriz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor-Beşiktaş maçı oynandığı sırada saha içerisinde büyük sürpriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor-Beşiktaş maçı oynandığı esnada saha sulama sistemi devreye girdi. Bazı oyuncular suyla serinlemeye çalışırken, yaklaşık 1 dakikalık aranın ardından maç yeniden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Amedspor- Beşiktaş maçının ilk yarısı ilginç bir görüntüye sahne oldu. 

SAHA SULAMA SİSTEMİ ÇALIŞTI, OYUN DURDU

37. dakikada oyunda bir anda sahanın sulama sistemi açıldı ve karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. Oyuncular sahada açılan suyla serinlemeye çalışırken yaklaşık 1 dakikalık durmanın ardından maç yeniden başladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Antalya'da otelin koridorunda ölü bulundu! 38 yaşındaki Rus turistin ölümü şüpheli

10 gün önce giriş yapmıştı! Rus turist koridorda ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian'ın milyonluk elmasları çalınmıştı! Mahkemeden 1 euroluk karar

Milyonluk elmasları çalınmıştı! Kardashian'ın davasında şaşırtan karar
Fransız istihbarat servisleri, olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti

Tarih verdiler! Avrupa'nın dev ülkesinde Rus saldırısı alarmı
Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi! Kadın tüfekle vurulmuş halde bulundu

Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi! Eve girdiklerinde...
JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı

Koyun yünüyle gizlediler ama hesaba katmadıkları biri vardı
Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcıdan acı haber! Çatıdan düşen Burhan Yusuf kurtarılamadı

Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcı çatıdan düşüp can verdi
Japonya'da skandal olay! Öğretmen öğrencileriyle hırsızlık yapmaya kalkıştı

Öğrencileriyle yaptığı ahlaksızlığı böyle savundu: Cesaret testiydi
Antalya'da kundaklama anı kamerada! Başına poşet geçiren şüpheli otomobili ateşe verdi, alevler binaya sıçradı

Başına poşet geçirip aracı ateşe verdi! Alevler binaya sıçradı