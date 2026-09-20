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Vedat Muriqi'den maç sonunda tepki: İnsan sağlığı da önemli

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Vedat Muriqi'den maç sonunda tepki: İnsan sağlığı da önemli
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği maçta 4 gol atan Vedat Muriqi, tarihi galibiyetin ardından liderlik hedefini ve yoğun maç trafiğine ilişkin görüşlerini paylaşarak ''İnsan sağlığı da önemli. Biz futbolcular zorlanıyoruz'' dedi.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.
  • Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyetinde 4 gol attı.
  • Muriqi, yoğun maç takvimi nedeniyle futbolcuların zorlandığını ve insan sağlığının önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Fenerbahçe'de 4 gol atarak yıldızlaşan Vedat Muriqi, farklı galibiyetin yanı sıra takımın reaksiyonuna ve yoğun maç takvimine dair açıklamalar yaptı. 

"İNANILMAZ BİR REAKSİYON OLDU"

Maç hakkında konuşan Vedat Muriqi, "Maça daha başlarken kendi sahamızda derbi mağlubiyeti, Gaziantep'e puan kaybettik. Reaksiyon vermemiz lazımdı. Her antrenmanda bu maça baskılı başlamamız gerektiğini düşündük. Maç başında öne geçtik, devamında arka arkaya goller geldi. İnanılmaz bir reaksiyon oldu. 8-0'lık tarihi bir skor oldu. Milli araya olabilecek en iyi şekilde girdik." dedi.

"LİDERLİK KOLTUĞUNDA OTURMAK İSTİYORUZ"

Sözlerine devam eden Kosovalı oyuncu, "Milli aradan sonra yoğun maç takvimi olacak. İyi skorlar alıp orada, inşallah devre arasına kadar liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''İNSAN SAĞLIĞI DA ÖNEMLİ''

Yoğun maç trafiği ve milli araların zamanlamasına da değinen Muriqi, "Bir yandan iyi oldu, çünkü iki milli arayla tamamlayacağız sezonu, normalde 3'tü. Bu kadar yoğun maç temposundan sonra milli aralar... Futbolcular buna bir ayar çekilsin ister. Büyük kulüpler lig, Avrupa, kupa yoğun maç takviminden geçiyor. İnsan sağlığı da önemli. Biz futbolcular zorlanıyoruz. 3 günden 1 milli maç var. Bu sene olmadı ama inşallah seneye ayar çekerler." açıklamasını yaptı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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