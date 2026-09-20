Yayıncı kuruluşun Okan Buruk hamlesi sonrası bir tepki de Beşiktaş'tan: Suç duyurusunda bulunduk

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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzon spor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 yenerek 3 puanı cebine koydu. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 72. dakikada kırmızı kart görerek soyunma odasına gitti.

YAYINCI KURULUŞTAN OKAN BURUK HAMLESİ

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu, Trabzon spor mücadelesinin oynandığı sırada Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un kırmızı kart görme nedeni hakkındaki sözlerini izleyenlere sundu. Bu hamle, Süper Lig devlerinin tepkisinin çekti. Fenerbahçe Kulübü, yayıncı kuruluşu bu eylemi nedeniyle eleştirirken, bir tepki de Beşiktaş'tan geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN SUÇ DUYURUSU

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz hafta yayıncı kuruluş ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurarak, yayıncı kuruluşu tarafsızlığa davet etti.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Kulübü olarak sporda adaletin, şeffaflığın ve eşitliğin sağlanması yolunda her zaman lafla değil, somut ve kararlı adımlarla hareket ettik.

Dün oynanan müsabakada, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmiş bir teknik direktörün açıklamalarının (Okan Buruk'un açıklamalarının canlı yayında aktarılması) maç devam ederken canlı yayında adeta savunulurcasına aktarılması, yayıncı kuruluşun (beIN Sports) tarafsızlık ilkesini nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Yayıncılık ilkelerini ve sportif rekabetin dürüstlüğünü zedeleyen bu tutuma; pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılmasında sergilenen seçici ve manipülatif yaklaşımlara karşı duruşumuz sadece sosyal medya mesajlarından ibaret değildir.

Nitekim Kulübümüz, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmî suç duyurusunda bulunarak Türk sporu adına tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatmıştır.

Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikayetleri dile getirmeye başlaması, attığımız bu hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir.

Sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talebinde samimi olan tüm Türk spor kamuoyunu ve kulüpleri, temennilerle yetinmek yerine başlatmış olduğumuz bu somut hukuki mücadelenin arkasında durmaya ve takipçisi olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."