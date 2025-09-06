3.Konya Gastronomi Festivali Büyük Bir Coşkuyla Başladı

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2019 yılında başlattıkları gastronomi serüveninin, her geçen yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini belirterek, "Gastrofest, aslında bir lezzet festivalinin çok daha ötesinde, medeniyetimizi mutfak kültürü üzerinden anlatan hikâyedir. 100 esnafımızın stant açarak katkı verdiği festivalimiz; 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 büyük konser ve 180'e yakın ünlü şefimizin ustalık gösterisi ile gastronomi dünyasına yön verecek, yüzbinlerce ziyaretçiye Konya mutfağının kadim lezzetlerini sunacaktır. Ayrıca, çocuklarımız için özel etkinliklerden sergilere, 12 kategoride gerçekleşecek birbirinden heyecanlı yarışmalardan sıfır atık uygulamalarına kadar çok yönlü bir program bizleri bekliyor" diyerek herkesi 7 Eylül'e kadar sürecek festivale davet etti. Konya Valisi İbrahim Akın, Başkan Altay'a teşekkür ederek, "Bu kıymetli etkinliğin şehrimize, kültürümüze ve gastronomi dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya Gastronomi Festivali'nin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kalehan Ecdad Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Çatalhöyük'ten Selçuklu Saraylarına, Mevlevi mutfağından günümüze kadar uzanan, gastro-kültürel bir mirasın taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

"Festival Konya'mızın Gastronomi Yolculuğunun En Önemli Durağı Oldu"

2019 yılında, ünlü şeflerin, akademisyenlerin ve alanında uzman isimlerin katılımıyla başlattıkları gastronomi serüveninin, her geçen yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Bugün, coğrafi işaretli ürün sayımızı 85'e yükselttik. 2021 ve 2022'de Gastrofest'lerde hem meşhur yemeklerimizi hem de unutulmaya yüz tutmuş, geçmişten bugüne taşınan lezzetlerimizi de yeniden gün yüzüne çıkardık. Geldiğimiz noktada, yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren bu festival, Konya'mızın gastronomi yolculuğunun en önemli durağı oldu. Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz Gastrofest ile bu çizgiyi daha da yukarı taşıyoruz" diye konuştu.

Ünlü Şefler Konya Mutfağının Kadim Lezzetlerini Sunacak

"Gastrofest, aslında bir lezzet festivalinin çok daha ötesinde, medeniyetimizi mutfak kültürü üzerinden anlatan hikâyedir" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "100 esnafımızın stant açarak katkı verdiği festivalimiz; 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 büyük konser ve 180'e yakın ünlü şefimizin ustalık gösterisi ile gastronomi dünyasına yön verecek, yüzbinlerce ziyaretçiye Konya mutfağının kadim lezzetlerini sunacaktır. Ayrıca, çocuklarımız için özel etkinliklerden sergilere, 12 kategoride gerçekleşecek birbirinden heyecanlı yarışmalardan sıfır atık uygulamalarına kadar çok yönlü bir program bizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan bu çeşitliliğin, tarihin ve kültürün şehri Konya'nın, aynı zamanda gastronomi ve sürdürülebilir yaşam şehri olduğunun da en güçlü göstergesi olduğuna değinen Başkan Altay, "Festivalimizin açılışında, geleneklerimizi yaşatan Toyga Çorbasına Tuz Atma Geleneği, gönül coğrafyamızdan gelen şeflerimizin hazırlayacağı Türk Dünyası lezzetleri ve Konya Lezzet Mekânı Ödülleri gibi özel bölümlerle, bir kez daha sofranın insanları birleştiren gücüne tanıklık edeceğiz. Bu vesileyle, bugün hem Konya'mızdan hem de ülkemizin birçok şehrinden gelerek bu lezzet ve kültür yolculuğuna şahitlik eden tüm misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

"Festivallerle Konya Kültürünün Tanıtımına Katkı Sağlıyoruz"

Herkesi 7 Eylül'e kadar sürecek festivale davet eden Başkan Altay, "Belediye olarak Gastrofest ile Bilim Festivali ile Kitap Günleri ve Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri gibi etkinliklerle şehrimizin kültürünün tanıtımına katkı sağlıyor; esnaflarımızı destekliyor; Konya'yı yeniden bölgenin çekim merkezi haline getiriyoruz. Bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime, esnaflarımıza ve tüm misafirlerimize teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

"Gelin Hem Gastronominin Hem Futbolun Heyecanını Birlikte Yaşayalım"

Başkan Altay, festivalin son günü olan 7 Eylül Pazar günü A Milli Futbol Takımı'nın Konya'da Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İspanya ile karşı karşıya geleceğini anımsatarak, "Konya olarak bu milli heyecana da ev sahipliği yapacağız. Buradan bu vesileyle milli takımımızı desteklemek için Konya'ya gelecek tüm misafirlerimizi de Gastrofest'e davet ediyorum. Gelin, hem gastronominin hem de futbolun heyecanını birlikte yaşayalım" vurgusu yaptı.

Birçok şehirde gastronomi festivallerinin düzenlendiğini ancak Konya'yı diğer şehirlerden ayıran önemli özelliklerin olduğunu anlatan Başkan Altay, "Bizi diğer şehirlerden ayıran bazı özelliklerimiz var. Birincisi mekan. Bu bölge Konya'mızın yeni yapılaşan alanı, Ecdat Bahçesi kurulduğu günden itibaren Konya'mıza çok büyük katkı sağladı. Bu tür organizasyonları da burada gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilave olarak yan tarafa yapmış olduğumuz otopark hem milli maçımıza hem gastronomi festivalimize gelenler için çok önemli bir farkındalık oluşturdu. Ayrıca Konya 10 bin yıldır şehir hayatını sürdürebilmiş ender yerleşim yerlerinden birisi. UNESCO tarafından dünyanın ilk şehri Çatalhöyük ile başlayan gastronomi yolculuğunu bugüne taşıyan bir medeniyetin evlatları olarak bunu düzenliyoruz" diye konuştu.

"Böyle Kıymetli Bir Gastronomiyi Sadece Türkiye'ye Değil, Dünya Mutfağına Kazandırmak Bizim Boynumuzun Borcu"

Konya'yı diğer şehirlerden ayıran en önemli özelliklerden birisinin de Hz. Mevlana'nın aşçısı olan ve dünyada türbesi olan tek aşçı olan Ateşbaz-ı Veli Hazretlerinin Konya'da bulunması olduğunu belirten Başkan Altay, "Yüzyıllar boyunca Mevlevi mutfağının, sofranın kurulma düzeninden yemek yeme adabına kadar oluşturulan kültürü de taşıyan bir festival yapıyoruz. Bununla birlikte 1308'den sonra Osmanlı ecdadımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşturduğu fırsatlar da ortaya koyduğu gastronominin dünyada başka şehirlerde bulamayacağınız bu özellikleri taşıyor. Dolayısıyla her lokmayı aldığımızda, her içeceği yudumladığımızda bunu da hatırlamamız gerekiyor. Bizim boynumuzun borcu da böyle kıymetli bir gastronomiyi sadece Türkiye'ye değil, dünya mutfağına kazandırmak" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Altay Türkiye'nin Ünlü Şeflerine Teşekkür Etti

Başkan Altay, Türkiye'nin en ünlü şeflerinin hüneriyle, emekleriyle festivale destek verdiğini vurgulayarak, "Onları aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Konya'nın ve ülkemizin gastronomisine, özellikle de Anadolu'nun başkentinin mutfak kültürünü tüm dünyaya tanıtmada bize verdikleri desteklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Festival, Kültürel Paylaşımın, Sürdürülebilirliğin ve Gelecek Kuşaklara İlham Olmanın Canlı Bir Göstergesidir"

Konya Valisi İbrahim Akın da, 3. Konya Gastrofest'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Evvela himaye ve destekleriyle festivalimizin düzenlenmesine vesile olan çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ülkemizin her köşesinden teşrif eden duayen şeflerimize kıymetli akademisyenlerimize, esnaflarımıza, kültür erbabımıza ve emeği geçen tüm kurum ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kültürümüzde sofranın sadece lezzetlerin buluştuğu bir yer değil; bilakis gönülleri birleştiren ve muhabbeti büyüten bir mekan olduğunu belirten Vali Akın, "İşte bu anlayışla düzenlediğimiz bu festivalimiz de aynı bereketi taşımakta, geçmişin köklü mirası ile bugünün yenilikçi bakış açısı aynı sofrada buluşmaktadır. Festivalimiz, kültürel paylaşımın, sürdürülebilirliğin ve gelecek kuşaklara ilham olmanın canlı bir göstergesidir. Bu kıymetli etkinliğin şehrimize, kültürümüze ve gastronomi dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerin yer verdi.

Konuşmaların ardından, Konya'daki üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olan öğrencileri temsilen dört öğrenciye Mevlevi geleneğini sürdürmek amacıyla kuşak giydirildi.

Daha sonra bu yıl ilk kez verilen "vefa" ödülleri töreniyle gastronomi alanında Konya'nın en köklü esnaflarına ödül takdim edildi.

Son olarak Mevlevi mutfağı aşçısı Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nden getirilen tuzun protokol üyeleri tarafından Türk mutfağında bolluğun, bereketin simgesi olan toyga çorbasına atılmasının ardından stantlar gezildi.

Söyleşiler, Atölye Çalışmaları, Konserler, Yarışmalar, Sergiler

100 esnafın stant açarak katkı verdiği Gastronomi Festivali kapsamında; 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 büyük konser ve 180'e yakın ünlü şef, yüz binlerce ziyaretçiye Konya mutfağının kadim lezzetlerini sunacak.

3.Konya GastroFest 7 Eylül Pazar gününe kadar Kalehan Ecdad Bahçesi'nde ziyaret edilebilecek.