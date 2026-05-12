Haberler

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Terörsüz Türkiye” sürecinin ilerleyebilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, 16 Mayıs’ta Türkiye genelinde düzenlenecek “Barış için adım at” etkinliklerine çağrı yaptı. Hatimoğulları, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi ve barışın toplumsallaşması için vatandaşları alanlara davet etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Siyaset kurumu, taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizma ihtiyaçtır. Hem bugünkü tıkanıklığı giderecek hem de süreç içerisinde oluşabilecek sorunları çözmek, sorunları başarıyla atlatabilmek için de bu tür mekanizmalara ihtiyaç var" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, 'Barış Anneleri'nin siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerde siyasi parti liderlerine hediye ettiği beyaz tülbentlerin barışın simgesi olduğunu belirtti.

'YASALAŞMA SÜRECİ GECİKTİRİLMEMELİ'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "Barış ve demokratik toplum süreci, Türkiye'nin kritik gündemlerinden birisidir. Süreç bir müddettir durağan. Bu yavaşlama halinden mutlaka ama mutlaka çıkılmalı. Bunun bir yolu bulunmalıdır. İvmenin artması için DEM Parti olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz ve somut önerilerimizi ortaya koyuyoruz. Geçen hafta sürecin ilerletilebilmesi için bazı mekanizmaların kurulabilmesi yönünde çeşitli açıklamalar yapıldı. İsim ve içerik tartışılabilir ama bir gerçek var ki o tartışılamaz. Siyaset kurumu, taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizma ihtiyaçtır. Bu hızla kurulmalı. Hem bugünkü tıkanıklığı giderecek hem de süreç içerisinde oluşabilecek sorunları çözmek, sorunları başarıyla atlatabilmek için de bu tür mekanizmalara ihtiyaç var” dedi.

"BU TARİHİ FIRSATI KAÇIRIRSAK..."

Kurulacak mekanizmanın, sürecin siyasi muhataplığını da üstlenebileceğini aktaran Hatimoğulları, "Bu mekanizmaya dair tartışma, komisyon raporunun yasalaşma sürecini asla geciktirmemeli. Bu iki mesele eş güdüm içerisinde birbirini tamamlayarak pek ala ilerleyebilir. Birini, diğerini bekletmek için gerekçe haline getirmemek lazım. Bakın komisyonun yayınladığı sonuç raporunun 6’ncı bölüm 1'inci başlıkta şu ibare geçiyor; 'Komisyonun bir diğer önemli görevi, örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkacak durumu yönetecek yasal bir çerçevenin belirlenmesi.' Yani açık bir şekilde adımların birlikte ifa edilmesi belirtilmiştir. Bu yüzden özellikle buradan yetkililere ve sürecin muhataplarına sesleniyorum, 'Bu süreç benim ihtiyacım, senin ihtiyacın' diye sürüncemede bırakılamaz. Süreç, barışın ihtiyacına göre şekillenmek durumundadır. Barış adına adım atılmayan her gün bu ülkenin ekonomisinden, barış, özgürlük ve demokrasi umudundan çalınıyor. Allah muhafaza bizler bu tarihi fırsatı kaçırırsak, bu tarihi eşiği başarıyla atlayamazsak bunun hesabını kim, nasıl verecek" diye konuştu.

"HALKIMIZI 16 MAYIS'TA ALANLARA DAVET EDİYORUM"

Hatimoğulları ayrıca, "Bu hafta somut adımların atılmasıyla ilgili mutlaka bir trafik gerçekleşmeli, yol haritası çıkarılmalı. Bu konuda hep birlikte sorumluluk alalım ki memleket rahatlasın. DEM Parti olarak 16 Mayıs'ta Türkiye genelinde, 'Barış için adım at' şiarıyla alanlarda olacağız. Buradan bütün halkımıza barışın sesini daha güçlü kılmak, toplumsallaşmasına katkı sağlayabilmek ve sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için halkımızı 16 Mayıs'ta alanlara davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Alanda savaşmı var ki barış için halkı alanlara davet ediyorsunuz? Halkların birbiriyle hiçbir sorunu yoktur sorun olarak gören siyasiler uygun bir alanda buluşup konuşsun ve barışsınlar bu meselenin özü budur.

Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Tomaları hazırlayın.

Haber Yorumlarıyusuf:

Gövde gösterisi yapacaklar heralde

Haber YorumlarıMüsli:

Hatimogullari bilmem ne oğulları araştırılmalı bunlarda bir bir yeniği var

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

