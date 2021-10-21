22 Ekim hangi burç? Ekim'in 22'si hangi burçtur? 22 Ekim burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 22 Ekim hangi burca ait?

Ekim 22 hangi burç? Ekim'in 22'si hangi burç? 22 Ekim doğumluların burcu nedir? 22 Ekim doğanlar Terazi burcuna mı ait? 22 Ekim günü doğanların burcu nedir? Terazi burcu özellikleri, 22 Ekim burcu özellikleri nelerdir? 22 Ekim'de doğanların burcu ne olur? 22 Ekim hangi burca ait? 22 Ekim burcunun özellikleri nelerdir?

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

22 EKİM HANGİ BURÇ?

22 Ekim burcu Terazi'dir. 22 Ekim günü doğanların burcu Terazi burcudur. 23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında doğanların burcu Terazi burcudur. Bu bakımdan 22 Ekim günü doğum günü olanların burcu da Terazi burcu olmaktadır. 22 Ekim'de doğum tarihi olanların burcu Terazi burcuna aittir.

22 Ekim günü burcu : Terazi

TERAZİ BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında doğanların burcu Terazi burcudur. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Terazi burcudur:

23 Eylül günü burcu : Terazi

24 Eylül günü burcu : Terazi

25 Eylül günü burcu : Terazi

26 Eylül günü burcu : Terazi

27 Eylül günü burcu : Terazi

28 Eylül günü burcu : Terazi

29 Eylül günü burcu : Terazi

30 Eylül günü burcu : Terazi

1 Ekim burcu : Terazi

2 Ekim günü burcu : Terazi

3 Ekim günü burcu : Terazi

4 Ekim günü burcu : Terazi

5 Ekim günü burcu : Terazi

6 Ekim günü burcu : Terazi

7 Ekim günü burcu : Terazi

8 Ekim günü burcu : Terazi

9 Ekim günü burcu : Terazi

10 Ekim günü burcu : Terazi

11 Ekim günü burcu : Terazi

12 Ekim günü burcu : Terazi

13 Ekim günü burcu : Terazi

14 Ekim günü burcu : Terazi

15 Ekim günü burcu : Terazi

16 Ekim günü burcu : Terazi

17 Ekim günü burcu : Terazi

18 Ekim günü burcu : Terazi

19 Ekim günü burcu : Terazi

20 Ekim günü burcu : Terazi

21 Ekim günü burcu : Terazi

21 Ekim günü burcu : Terazi

22 Ekim günü burcu : Terazi

23 Ekim günü burcu : Terazi

TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Terazi (Latince: Libra), Batı astrolojisinde zodyakın hayvansal olmayan sembollerinden biridir. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğanların burcudur. Yönetici gezegeni Venüstür.

Zodyak Sembolü :Terazi

Doğum Tarihleri: 23 Eylül - 23 Ekim

Takımyıldızı: Terazi

Zodyak Elementi: Hava

Zodyak Dörtlüsü: Öncü

Gezegeni: Venüs

Etkili Gezegeni: Venüs

TERAZİ BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars hem de Satürn'ün geri hareketi başlayacak. Mars 20 Mayıs'a kadar sizin burcunuzda geri gidecek.

Burcunuzda geri gidecek Mars, bir dizi aksilik ve gecikmeyi beraberinde getirebilir. Bu dönem adeta bir şeyler yaşam enerjinizi aşağıya çekiyormuş gibi hissedebilir, yataktan kalkmak dahi istemeyebilirsiniz.

Girişimleriniz yeterli ilerlemeyi bulamayabilir çevrenizdeki kişiler sizi sürekli bencil olmakla suçlayabilirler. Hırsınızın seviyesi bu süreçte biraz daha düşebilir. Bu dönem tepkilerinizi yeterince göstermekte zorlanabilir, yarım kalmışlık hissi yaşayabilirsiniz. Hakkınızı aramakta zorlanabilirsiniz.

Fiziksel anlamda büyük değişiklikler yapmak, estetik ameliyat olmak için pek de uygun bir zaman değildir. Önemli büyük operasyonlarınızı bir süreliğine ertelemekte yarar var. Sakarlıklara, kazalara da açık olabileceksiniz…

Satürn de 22 Temmuz'a kadar Akrep burcunda geri gidecek.

2. evinizde geri hareket eden Satürn; finans ve bütçe konuları, sahip olduğunuz kaynaklar, eşyalar, değerlerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Özellikle ortaklaşa kazançlarınızda hareketliliğin yerini durağanlığa bırakabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, kaynaklarınızı akıllıca yönetmek, lüks ile gerekli şeyleri ayırt etmenizi sağlayacak olan bir dönem olacak. Eğer paylaşıma çok açık biri iseniz sizler için belki de daha az paylaşmayı öğrenmeniz gereken bir süreç iken, paylaşmayı bilmeyenler için bunun nasıl yapılacağını öğrenecekleri bir süreç.

15 Nisan'da ise burcunuzda bir ay tutulması meydana gelecek. Bütün spot ışıklarını adeta üzerinize tutacak! Eğer yalnızsanız bu tutulma size oldukça romantik ve duygularınıza hitap edecek bir partner getirebilir!

Bunun yanı sıra tutulma zamanları diyete başlamak için ideal zamanlardır, hızla kilo verebilirsiniz. Yaşamınızda tamamlanması gereken konuları tamamlamak içinde çok uygun bir süreç. Yaşamınızda sorun olan konuları toparlayabilir, son noktaları da koyabilirsiniz. tutulma zamanı kendinizi gereksiz yere gergin hissedebilir, enerjinizi doğru ve etkin bir şekilde bir yöne kanalize etmekte zorlanabilir, odaklanma problemleri yaşayabilirsiniz.

29 Nisan'da ise Boğa burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri vb. konular bu tutulmanın ana konusu olacaktır.

Bu konularla ilgili bilgi, iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var.

Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Aslan burcuna giriş yapacak ve burada tam bir sene kalacak. 11. Evinize giriş yapacak olan Jüpiter sosyal çevrenizi genişletmek için çalışmaya başlayacak. Hayatınıza size maddi manevi destek olabilecek birçok insanla bir araya getirecek. Size destek olacak yeni kişiler ile tanışacaksınız. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsat ve şanslarla karşılaşmaya başlayacaksınız. Sosyal çevre ilişkilerinize karşı daha iyimser, barışçıl ve sahiplenici bir tavır içine girebilirsiniz. Grup çalışmaları içerisine girebilir, kalabalık gruplar içinde aktif bir şekilde rol alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili fikirleriniz daha felsefi bir hal alabilir.

Hayatınıza yabancı uyruklu yeni kişiler girebilir, arkadaşlarınızla beraber uzak yerlere seyahatler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte size kazanç sağlayacak projelere de başlangıç yapabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilir, iş arıyorsanız eğer, organizatörlük vb. işlerle ilgilenebilirsiniz.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatında ki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır.

Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. "İlişkiler için tamam mı devam mı?" soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz.

Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. 23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular; finansal konular olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider-gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor.

Eğer kişisel haritalarınızda tutulmanın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise, sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak.

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