Haberler

Adana'nın içme suyu barajında yıllardır böylesi görülmedi: Çatalan Barajı yüzde 100 doldu

Adana'nın içme suyu barajında yıllardır böylesi görülmedi: Çatalan Barajı yüzde 100 doldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın su ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı, bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Vatandaşlar, uzun yıllar sonra barajda böyle bir seviyeye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Adana'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı, bu yıl etkili olan yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Uzun yıllardır barajın bu seviyeye gelmediğini belirten vatandaşlar, yaşanan manzaranın sevindirici olduğunu söyledi.

Kentte son aylarda etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesine olumlu yansıdı. Özellikle kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kritik seviyelere kadar gerileyen Çatalan Barajı'nın tamamen dolması vatandaşları mutlu etti. Baraj çevresindeki Karayusuflu Mahallesi'nde vatandaşlar, yıllardır ilk kez bu kadar yüksek doluluk oranı gördüklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Harun Durhasan, yağışların bu yıl oldukça bereketli geçtiğini belirterek "Bu sene yüzde 100 doluluk oldu. 6 yıldan bu yana suyumuz yoktu. Baraj yüzde 30'a kadar düşmüştü ama şu an tam doluluk oranına ulaştı. Bu sene süper yağış oldu. 60 senenin en yüksek oranda yağışı oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmedik. Ama bu sene çok güzel oldu" diye konuştu.

Süleyman Çelik ise barajdaki doluluk oranının sevindirici olduğunu belirterek, "Doluluk oranı şu an çok güzel. Neredeyse doluluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Yağmur bereketiyle geldi. Kuraklık vardı ve pek yağış olmuyordu" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBurcu Pamuk:

İyi haber tabii de bunun ne kadar süreceği belli değil. Geçen sene de böyleydi sonra hızlı boşaldı. Yine aynı probleme dönmeyeceğimiz emin değilim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNevriye Ataş:

Vay be. Baraj dolmuş. Ama ya balıklar? Hiç mi düşünmediler onların ne yapacağını. Çevre için ne kadar kötü. İnsan merkezci davranış işte.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGülsüm Doğan:

Artık kadınlara da su verilecek demek, ne güzel değil mi... Her şeyin sorumlusu hep biz erkekler oluyoruz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın

Şampiyonluk maçında olana bakın