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İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 20 Haziran günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 20 Haziran günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

Aliağa ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3734552 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi’nde 2405. Sokak, 2405/2. Sokak, 2406. Sokak, 2406/1. Sokak, 2406/2, 2407. Sokak, 2418. Sokak, 2418/2. Sokak, 2419. Sokak, 2420. Sokak, 2421. Sokak, 2422. Sokak, 2423. Sokak, 2424. Sokak, 2425. Sokak, 2426. Sokak, 2427. Sokak, 2427/1. Sokak, 2428. Sokak, 2429. Sokak, 2430. Sokak, Gençlik Caddesi, Hatundere Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Mehmet Sevindik Caddesi, Münir Nurettin Bayrav Caddesi ve Necmi Pehlivan Caddesi ile Mimar Sinan Mahallesi’nde 2609. Sokak, 2609/1. Sokak, 2610. Sokak, 2618. Sokak, Kazım Dirik Caddesi ve Mevlana Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3735184 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür Mahallesi’nde 1100. Sokak, 1101. Sokak, 1102. Sokak, 1103. Sokak, 669 Sokak, 698. Sokak, 701. Sokak, 702. Sokak, 703. Sokak, 704. Sokak, 707. Sokak, 711. Sokak, 712. Sokak, 713. Sokak, 714. Sokak, 718. Sokak, 719. Sokak, 720. Sokak, 722. Sokak, 723. Sokak, Çamlık Caddesi, Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Sakin Sokak ile Kurtuluş Mahallesi ve Yalı Mahallesi’nde Haraççı Bahçe Küme Evleri ile Karayerler Küme Evleri’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3735189 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür Mahallesi’nde 669 Sokak, 698. Sokak, 699. Sokak, 701. Sokak, 703. Sokak ve Çamlık Caddesi ile Kurtuluş Mahallesi’nde 669 Sokak, 669. Sokak, 670. Küme Evleri, 674. Sokak, 675. Sokak, 676. Sokak, 678. Sokak, 679. Sokak, 680. Sokak, 683. Sokak, 686. Sokak, 688. Sokak, 689. Sokak, 692. Sokak, Çamlık Caddesi, Güzelhisar Caddesi ve Tuna bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3735205 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür Mahallesi’nde 1100. Sokak, 1101. Sokak, 1102. Sokak, 1103. Sokak, 669 Sokak, 698. Sokak, 701. Sokak, 702. Sokak, 703. Sokak, 704. Sokak, 707. Sokak, 711. Sokak, 712. Sokak, 713. Sokak, 714. Sokak, 718. Sokak, 719. Sokak, 720. Sokak, 722. Sokak, 723. Sokak, Çamlık Caddesi, Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Sakin Sokak ile Kurtuluş Mahallesi ve Yalı Mahallesi’nde Haraççı Bahçe Küme Evleri ile Karayerler Küme Evleri’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3735207 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür Mahallesi’nde 669 Sokak, 698. Sokak, 699. Sokak, 701. Sokak, 703. Sokak ve Çamlık Caddesi ile Kurtuluş Mahallesi’nde 669 Sokak, 669. Sokak, 670. Küme Evleri, 674. Sokak, 675. Sokak, 676. Sokak, 678. Sokak, 679. Sokak, 680. Sokak, 683. Sokak, 686. Sokak, 688. Sokak, 689. Sokak, 692. Sokak, Çamlık Caddesi, Güzelhisar Caddesi ve Tuna bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3735229 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horozgediği Mahallesi’nde 14. Cadde, 19/13. Sokak, 19/2. Sokak, 19/9. Sokak, Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri ve Sanayi Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında, çalışma ID 3736272 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Örnekkent Mahallesi ile Yeni Mahallesi’nde 610. Sokak, 611. Sokak, 611/1. Sokak, 612. Sokak, 615. Sokak ve Samurlu Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BAYINDIR

Bayındır ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında, çalışma ID 3722476 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Pınarlı Mahallesi’nde Eski İzmir Ödemiş Yolu, Güzelim Sokak, İzmir Ödemiş Yolu, Karaağaçlık Sokak, Kardelen Küme Evleri, Köy Yolu, Örenyeri Küme Evleri, Pınarlı Köyü İç Yolu, Pınarlı Yolu, Sultan Sokak, Uzunkır Sokak, Yaka Sokak ve Yanık Çiftlik Sokak ile Zeytinova Mahallesi’nde Eski İzmir Ödemiş Yolu’nda elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BERGAMA

Bergama ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3733326 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde Adnan Saygun Caddesi, Alemdar Sokak, Aslan Sokak, Beyazıt Caddesi, Cengiz Han Sokak, Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Fatih Caddesi, Mete Sokak, Osmanbey Sokak ve Teoman Sokak ile Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde 4. Murat Sokak, Adnan Saygun Caddesi, Fatih Caddesi, Hamdi Arıkan Sokak, Hasan Çelebi Caddesi, Necatibey Sokak, Piri Reis Sokak, Saltuk Bey Sokak ve Şehit Ümit Doğan Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bergama ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında, çalışma ID 3734289 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Zeytindağ Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BORNOVA

Bornova ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, çalışma ID 3733554 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamiçi, Karaçam ve Kayadibi mahallelerinde 9750. Sokak, 9751. Sokak, Funda Sokak, Gündoğdu Sokak, Kayadibi Caddesi ve Zakkum Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, çalışma ID 3733555 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaçam ve Kayadibi mahallelerinde Gelincik Sokak ve Kayadibi Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, çalışma ID 3733562 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamiçi Mahallesi’nde Çağla Sokak, Çam Sokak, Çamiçi Caddesi, Çilek Sokak, Çimen Sokak ve Sedir Sokak ile Eğridere Mahallesi’nde 8750. Sokak ve Sarmaşık Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında, çalışma ID 3734316 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gürpınar Mahallesi’nde 7033. Sokak ile Kemalpaşa Mahallesi’nde 7002. Sokak, 7022. Sokak, 7022/2. Sokak, 7026. Sokak, 7026/1. Sokak, 7033. Sokak, 7033/1. Sokak, 7055. Sokak, 7057. Sokak, 7061. Sokak, 7063. Sokak, 7063/1. Sokak, 7065. Sokak, 7065/1. Sokak, 7067. Sokak, 7068. Sokak, 7069. Sokak, 7069/1. Sokak, 7069/2. Sokak, 7073. Sokak, 7075. Sokak, 7077. Sokak, 7077/1. Sokak, 7079. Sokak, 7081. Sokak, 7082. Sokak, 7083. Sokak, 7084. Sokak, 7085. Sokak, 7086. Sokak, 7086/1. Sokak, 7086/10. Sokak, 7086/3. Sokak, 7086/4. Sokak, 7086/5. Sokak, 7086/6. Sokak, 7086/7. Sokak, 7087. Sokak, 7097. Sokak, 7098. Sokak, 7098/1. Sokak, 7405. Sokak, Çanakkale Caddesi, Çocuk Parkı İçi Yolu, Pınar Caddesi ve Pınarbaşı Dinlenme Parkı İçi Yolu’nda elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, çalışma ID 3735272 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çiçekli Mahallesi’nde Çamlık Caddesi, Pınarlı Sokak ve Yasemin Sokak ile Yakaköy Mahallesi’nde Çamlık Caddesi, Poligon Sokak ve Yaka Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, çalışma ID 3735288 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beşyol Mahallesi’nde 8001. Sokak, Badem Sokak, Beşyol Caddesi, Burçak Sokak, Çelik Sokak, Sardunya Sokak ve Yamaç Sokak ile Karaçam Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, çalışma ID 3735320 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde Asma Sokak, Damla Sokak, Dibek Sokak, Gündoğan Sokak, Havuzbaşı Sokak, Kordon Sokak, Özbek Sokak, Reyhan Sokak, Sevgi Sokak, Yaka Caddesi, Yalı Sokak, Yaprak Sokak, Yıldız Sokak ve Zeytin Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BUCA

Buca ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, çalışma ID 3724842 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Seyhan Mahallesi’nde 629/12. Sokak, 629/9. Sokak ve 661/5. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Buca ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında, çalışma ID 3724846 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Göksu Mahallesi’nde 668/10. Sokak, 668/11. Sokak, 679/12. Sokak, 679/14. Sokak, 679/19. Sokak, 679/2. Sokak, 679/23. Sokak, 679/24. Sokak, 679/25. Sokak, 679/28. Sokak, 679/29. Sokak, 679/30. Sokak, 679/31. Sokak, 679/33. Sokak, 679/34. Sokak, 679/36. Sokak, 679/4. Sokak, 679/42. Sokak, 679/44. Sokak, 679/5. Sokak, 679/7. Sokak, 684/16. Sokak, 684/18. Sokak, 684/20. Sokak, 684/21. Sokak, 684/22. Sokak, 684/24. Sokak, 684/4. Sokak, 693/13. Sokak, 693/15. Sokak, 693/16. Sokak, 693/19. Sokak ve 693/20. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Buca ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3724849 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fırat Mahallesi’nde 272/5. Sokak, 272/9. Sokak, 289/10. Sokak, 289/11. Sokak, 289/12. Sokak, 289/13. Sokak, 289/14. Sokak, 289/15. Sokak, 289/16. Sokak, 289/17. Sokak, 289/6. Sokak, 289/7. Sokak, 289/9. Sokak ve 294/2. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Buca ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3735268 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde 2108. Sokak, 2109. Sokak, 2110. Sokak, 2111. Sokak, 2112. Sokak, 2113. Sokak, 2114. Sokak, 2115. Sokak, 2116. Sokak, 2117. Sokak, 2118. Sokak, 2118/1. Sokak, 2119. Sokak, 2120. Sokak, 2121. Sokak, 2122. Sokak, 2155. Sokak, 2157. Sokak, 2158. Sokak, Atatürk Caddesi, Hacı Osmanlar Sokak, Sağlık Ocağı Sokak, Şehit Nurettin Gök Sokak ve Sümbül Sokak ile Kaynaklar Merkez Mahallesi’nde 2103. Sokak, Atatürk Caddesi ve Sağlık Ocağı Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Buca ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, çalışma ID 3735271 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Doğancılar Mahallesi’nde 6001. Sokak, 6002. Sokak, 6002/1. Sokak, 6003. Sokak, 6003/1. Sokak, 6004. Sokak, 6004/1. Sokak, 6005. Sokak, 6006. Sokak, 6007. Sokak, 6007/2. Sokak, 6010. Sokak, 6013. Sokak, 6015. Sokak, 6030. Sokak, Kocaorman mevkisi ve Yunus Emre Caddesi ile Kırklar Mahallesi’nde 5000. Sokak, 5001. Sokak, 5002. Sokak, 5002/3. Sokak, 5002/4. Sokak, 5003. Sokak, 5004. Sokak, 5005. Sokak, 5006. Sokak, 5007. Sokak, 5008. Sokak, 5009. Sokak, 5010. Sokak, 5011. Sokak, 5012. Sokak, 5013. Sokak, 5014. Sokak, 5015. Sokak, 5016. Sokak, 5017. Sokak, 5018. Sokak, 5019. Sokak, 5020. Sokak, 5021. Sokak, 5022. Sokak, 5023. Sokak, 5024. Sokak, 5025. Sokak, 5025/1. Sokak, 5025/2. Sokak, 5025/4. Sokak, 5026. Sokak, 5027. Sokak, 5027/1. Sokak, 5028. Sokak, 5028/1. Sokak, 5029. Sokak, 5030. Sokak, 5031. Sokak, 5031/1. Sokak, 5033. Sokak, 5033/1. Sokak, 6007. Sokak, Demokrasi Caddesi, İpek Küme Evleri, Karabağlar Sokak, Karataş Sokak, Karatekeli Caddesi, Kocaorman mevkisi ve Mevlana Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, çalışma ID 3735373 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Maliyeciler Mahallesi’nde 52/120. Sokak, 52/121. Sokak, 52/122. Sokak, 52/123. Sokak, 52/127. Sokak, 52/128. Sokak ve 52/129. Sokak, Salih Omurtak Mahallesi’nde 9638. Sokak, 9640. Sokak ve 9656. Sokak ile Şehitler Mahallesi’nde 52/116. Sokak, 52/120. Sokak, 52/121. Sokak, 52/122. Sokak, 52/123. Sokak, 52/125. Sokak, 52/127. Sokak, 52/130. Sokak, 52/131. Sokak, 52/132. Sokak, 52/133. Sokak, 52/134. Sokak, 52/19. Sokak, 52/20. Sokak, 52/29. Sokak ve 52/30. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3735380 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Metin Oktay Mahallesi’nde 52/1. Sokak, 52/12. Sokak, 52/13. Sokak, 52/14. Sokak, 52/15. Sokak ve 52/17. Sokak ile Şehitler Mahallesi’nde 52/36. Sokak, 52/39. Sokak, 52/41. Sokak, 52/51. Sokak, 52/59. Sokak, 52/60. Sokak, 52/63. Sokak ve 52/64. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3735388 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şehitler Mahallesi’nde 52/1. Sokak, 52/22. Sokak, 52/23. Sokak, 52/24. Sokak, 52/25. Sokak, 52/26. Sokak, 52/31. Sokak, 52/32. Sokak, 52/33. Sokak, 52/34. Sokak, 52/35. Sokak, 52/38. Sokak, 52/40. Sokak, 52/48. Sokak, 52/49. Sokak, 52/50. Sokak, 52/57. Sokak, 52/60. Sokak ve 52/61. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3736323 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavacık Mahallesi’nde 10001. Sokak, 10002. Sokak, 10003. Sokak, 10004. Sokak, 10005. Sokak, 10006. Sokak, 10007. Sokak, 10008. Sokak, 10009. Sokak, 10010. Sokak, 10011. Sokak, 10012. Sokak, 10013. Sokak, 10014. Sokak, 10015. Sokak, 10016. Sokak, 10017. Sokak, 10018. Sokak, 10019. Sokak, 10020. Sokak, 10021. Sokak, 10022. Sokak, 10023. Sokak, 10024. Sokak, Gazi Caddesi ve Konak Kavacık Asfaltı Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, çalışma ID 3736587 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Uzundere Mahallesi’nde 3962/15. Sokak, 3962/29. Sokak, 3962/30. Sokak ve Eski İzmir Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3736592 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Esenyalı Mahallesi’nde 52/52. Sokak, 52/54. Sokak, 52/55. Sokak, 52/56. Sokak, 52/74. Sokak ve İhsan Alyanak Bulvarı, Metin Oktay Mahallesi’nde 52/10. Sokak, 52/101. Sokak, 52/11. Sokak, 52/12. Sokak, 52/16. Sokak, 52/18. Sokak, 52/3. Sokak, 52/4. Sokak, 52/5. Sokak, 52/6. Sokak, 52/7. Sokak, 52/8. Sokak, 52/9. Sokak, 52/93. Sokak, 52/97. Sokak, 52/98. Sokak ve İhsan Alyanak Bulvarı, Poligon Mahallesi’nde 123. Sokak, 123/10. Sokak, 123/11. Sokak, 123/16. Sokak, 123/6. Sokak, 123/7. Sokak, 52/1. Sokak, 52/21. Sokak, 52/32. Sokak, 52/42. Sokak, 52/81. Sokak ve İhsan Alyanak Bulvarı ile Şehitler Mahallesi’nde 52/1. Sokak, 52/16. Sokak, 52/21. Sokak, 52/22. Sokak, 52/23. Sokak ve 52/31. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3736599 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Peker Mahallesi’nde 5045. Sokak, 5046. Sokak, 5050. Sokak, 5052. Sokak, 5053. Sokak, 5058. Sokak, 5060. Sokak, 5064. Sokak, 5082. Sokak, 5120. Sokak, 5122. Sokak, 5124. Sokak, 5125. Sokak, 5127. Sokak, 5127/1. Sokak, 5128. Sokak, 5128/1. Sokak, 5129. Sokak, 5130. Sokak ve 5140. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, çalışma ID 3736602 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Peker Mahallesi’nde 5066. Sokak, 5068. Sokak, 5076. Sokak, 5077. Sokak, 5120. Sokak, 5121. Sokak, 5125. Sokak, 5126. Sokak, 5127. Sokak, 5127/1. Sokak, 5128. Sokak, 5128/1. Sokak, 5131. Sokak, 5136. Sokak, 5137. Sokak, 5138. Sokak, 5148. Sokak, 5148/1. Sokak, 5148/2. Sokak ve 5151. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, çalışma ID 3733353 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’nde 6755/4. Sokak, 6756. Sokak ve 6820. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KONAK

Konak ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, çalışma ID 3736595 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Göztepe Mahallesi’nde 78. Sokak, 79. Sokak, 80. Sokak ve Mithatpaşa Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Konak ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, çalışma ID 3736605 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmet Kaptan Mahallesi’nde 1364. Sokak ve Gazi Bulvarı’nda elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Konak ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, çalışma ID 3736608 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür Mahallesi’nde 1382. Sokak, İtalya Sokak, Plevne Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı ve Vasıf Çınar Bulvarı ile Mimar Sinan Mahallesi’nde 9 Eylül Sokak ve Şair Eşref Bulvarı’nda elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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