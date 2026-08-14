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Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor

Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor Haber Videosunu İzle
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Süleymancılar cemaatinin ana merkezi olarak bilinen adrese polis ekipleri tarafından kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Bölgeye polis takviyesi yapılırken, adreste bulunan hastanenin hizmet vermediği öğrenildi. Binasında aramaların aralıksız sürdüğü operasyon, emniyet güçlerince karadan ve havadan anlık olarak takip ediliyor.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Süleymancılar cemaatinin merkezi olarak bilinen adrese emniyet güçleri tarafından kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binadaki arama çalışmaları devam ediyor.

EKİPLER KUŞ UÇURTMUYOR 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ümraniye’de bulunan ve cemaatin ana merkezlerinden biri olarak bilinen adrese yönelik baskın gerçekleştirdi.  Operasyon, Ümraniye Esenevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan adreste yürütülüyor. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, adres ve çevresinde adeta kuş uçurtulmuyor.

HASTANE HİZMET VERMİYOR 

Operasyonun yürütüldüğü adreste yer alan ve cemaatle bağlantılı olduğu belirtilen hastanenin şu anda hizmet vermediği öğrenildi. Bina içerisinde detaylı arama ve inceleme çalışmaları devam ederken, çevrede toplanan kalabalık ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle bölgeye ek polis ekipleri takviye edildi.

Alihan Kuriş'e bağlı cemaat yöneticileri, polisi içeri almamak için diren

HAVADAN VE KARADAN ANLIK TAKİP

Bölgedeki emniyet güçleri çevrede barikatlar kurarak geniş çaplı güvenlik koridoru oluşturdu. Baskın ve arama anlarının Emniyet ekipleri tarafından helikopter ve dronlar vasıtasıyla havadan anlık olarak takip edildiği belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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