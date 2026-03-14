İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Aliağa

Bozköy Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3656460'tır. Kesintiden etkilenecek yerler Ova Caddesi, Kara Sokak, Kalaycı Küme Evleri, Er Sokak, Dönmez Sokak, Ana Sokak, 13/27. Sokak, 13/29. Sokak, Bayrak Sokak, 13/20. Sokak, 13/13. Sokak, Bozköy Tepe Sokak, Bozköy Avcı Sokak, 13/17. Sokak, Bozköy Okul Sokak, 13/3. Sokak, Şahin Sokak ve Çakıcı Sokak'tır.

Bayındır

Arıkbaşı Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655094'tür. Etkilenecek yerler Arıkbaşı Hürriyet Sokak, Şehitlik Küme Evleri, İmamevi Sokak, Yeşilçam Sokak, Sevgi Yolu Sokak, Okul Sokak, Hürriyet 1 Sokak, Göçmen Sokak, Huzur Sokak, Bahar Sokak, Arıkbaşı Caddesi, Akçam Sokak, 4 Eylül Sokak, Canlı İstasyon Caddesi, Arıkbaşı Cami Sokak, Arıkbaşı Cumhuriyet Sokak ve İstasyon Yolu Sokak'tır.

Buruncuk, Yusuflu, Yakacık ve Fatih mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3656556'dır. Buruncuk Mahallesi'nde Demiryolu Altı Sokak ve Buruncuk Küme Evleri; Yusuflu Mahallesi'nde Bayındır Yolu, Cin Kulesi Küme Evleri, Yusuflu Köyü Küme Evleri, Çiçek Sokak ve Taş Köprü Küme Evleri; Yakacık Mahallesi'nde Yakacık Sokak, Buruncuk Yolu, Şirinkır Sokak, Gazi Atatürk Küme Evleri ve Yüksel Sokak etkilenecektir.

Havuzbaşı Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657219'dur. Etkilenecek yerler Havuzbaşı Köyü İç Yolu, Bayındır Torbalı Yolu ve Havuzbaşı Köyiçi Küme Evleri'dir.

Arıkbaşı Mahallesi'nde 16 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655095'tir. Etkilenecek yerler İstasyon Yolu Sokak, Arıkbaşı Cumhuriyet Sokak, Arıkbaşı Cami Sokak, Canlı İstasyon Caddesi, 4 Eylül Sokak, Akçam Sokak, Arıkbaşı Caddesi, Bahar Sokak, Huzur Sokak, Göçmen Sokak, Hürriyet 1 Sokak, Okul Sokak, Sevgi Yolu Sokak, Yeşilçam Sokak, İmamevi Sokak, Şehitlik Küme Evleri ve Arıkbaşı Hürriyet Sokak'tır.

Bergama

Bölcek Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3651254'tür. Etkilenecek yerler Şahin Sokak, Başkomutan Atatürk Caddesi, Saygın Caddesi, Hacı Ağa Sokak, Özkaya Sokak, Demet Sokak, Bahçeler Sokak, Ihlamur Sokak, İstiklal Caddesi, Tuncanlar Sokak, Karadeniz Sokak, Anıl Sokak, Bayrak Sokak ve Üstün Sokak'tır.

Atatürk Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655307'dir. Etkilenecek yerler 206. Sokak, Beyler Sokak Çıkmaz Yol Küme Evleri, Madra Sokak, Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek Sokak, Mehmet Çelebi Sokak, Turna Sokak, Alaattinbey Sokak, Beyler Sokak, 204. Sokak, Ömer Ağa Sokak, Tevfikbey Sokak, Sultan Sokak, Sami Altan Sokak, Rızabey Sokak, Orhan Bey Sokak, Musa Çelebi Sokak, Murat Çelebi Sokak, Murat Bey Sokak, Kuğu Sokak, Doğan Bey Sokak, Buminhan Sokak, Beyazıt Caddesi, Barbaros Caddesi, Balamir Sokak, Ali Fuat Sokak, Alemdar Sokak ve 250. Sokak'tır.

Fevzipaşa, Sindel ve Atatürk mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 17.59 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655308'dir. Fevzipaşa Mahallesi'nde Nilüfer Sokak, 1016. Sokak, 1005. Sokak, Çatal Çınar 3 Küme Evleri, 1011. Sokak, 1014. Sokak, Bayatlı Caddesi, Kadife Sokak, 1006. Sokak, Yeni Caddesi, 1000. Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, 1015. Sokak ve 1009/2. Sokak; Atatürk Mahallesi'nde ise Beyler Sokak ve Değirmen Yolu Sokak etkilenecektir.

Fatih Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 17.59 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655312'dir. Etkilenecek yerler 349. Sokak, Yeşilırmak Caddesi, Sabuncu Yolu Sokak, Dübek Caddesi, Anafartalar Caddesi, 349/4. Sokak, 349/3. Sokak, Egeli Sokak, 349/2. Sokak, 346/1. Sokak, 349/1. Sokak, 351/3. Sokak, 346/4. Sokak, 347. Sokak ve Çakır Sokak'tır.

Atatürk ve Fatih mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 17.59 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655314'tür. Atatürk Mahallesi'nde 203. Sokak, 250. Sokak, Alemdar Sokak, Bakır Sokak, Barbaros Caddesi, Doğan Bey Sokak, Genç Osman Caddesi, Murat Çelebi Sokak, Orhan Bey Sokak, Osmanbey Sokak, Rızabey Sokak, Süleyman Çelebi Sokak, Yavuz Selim Caddesi, 250/1. Sokak, 251/2. Sokak, 251/3. Sokak, 251/1. Sokak, Sıçan Sokağı Mevkii Küme Evleri, Tunç Sokak, Kumluca Sokak, Ozan Sokak, Kaya Sokak, Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek Sokak, 2. Pazaryeri Sokak, Mehmet Çelebi Sokak, 251. Sokak, Alaattinbey Sokak, 251/4. Sokak, Aslan Sokak, Beyler Sokak, 1. Pazaryeri Sokak, 208. Sokak ve Madra Sokak; Fatih Mahallesi'nde ise Ege Caddesi, Çakır Sokak, 349/1. Sokak, 349/2. Sokak, 349/4. Sokak ve 349/5. Sokak etkilenecektir.

Karahıdırlı, Cevaplı, Fatih ve Koyuneli mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 17.59 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655889'dur. Karahıdırlı Mahallesi'nde Karahıdırlı Küme Evleri, Cevaplı Mahallesi'nde Cevaplı Köyü İç Yolu ve Cevaplı Köyü Yolu, Fatih Mahallesi'nde 351/1. Sokak, İBB İZSU Genel Müdürlüğü Bergama Atık Su Arıtma Tesisi ve 352. Sokak etkilenecektir.

İsmailli ve Bayramcılar mahallelerinde 16 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655360'dır. İsmailli Mahallesi'nde İsmailli Küme Evleri, Yuntdağ Yolu ve Bayramcılar Yolu; Bayramcılar Mahallesi'nde Bayramcılar Köyü İç Yolu etkilenecektir.

Yukarıbey Kaplan Mahallesi'nde 16 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655950'dir. Etkilenecek yer Kaplanköy Köyü İç Yolu'dur.

Koyuneli Mahallesi'nde 16 Mart 2026 tarihinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3656820'dir. Etkilenecek yerler Yuntdağ Yolu ve Koyuneli Köyü İç Yolu'dur.

Hamzalısüleymaniye ve Kurtuluş mahallelerinde 16 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657382'dir. Hamzalısüleymaniye Mahallesi'nde Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu, Kurtuluş Mahallesi'nde ise 899. Sokak etkilenecektir.

Buca

Zafer Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655721'dir. Etkilenecek yerler 2369. Sokak, 2370. Sokak, 2371. Sokak, 2372. Sokak, 2373. Sokak, Gaffar Okkan Sokak, Turgut Özal Caddesi, Çiftlik Sokak, 2316. Sokak, 2342. Sokak, 2341. Sokak, 2370/1. Sokak, 2374. Sokak, 2339. Sokak, 2338. Sokak, 2337. Sokak, 2336. Sokak, 2332. Sokak, 2335. Sokak, 2401. Sokak, 2331. Sokak, 2364. Sokak, Dülger Entegre Et Tesisleri, 2334. Sokak, 2340. Sokak, 2342/1. Sokak, 2358. Sokak, 2360. Sokak, 2360/1. Sokak, 2361. Sokak, 2359. Sokak, 2333. Sokak, 2365. Sokak ve 2366. Sokak'tır.

Zafer Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655722'dir. Etkilenecek yerler büyük ölçüde sabah kesintisiyle aynıdır.

Zafer, Karacaağaç ve 29 Ekim mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655723'tür. Zafer Mahallesi'nde çok sayıda sokak ile birlikte Çiftlik Sokak, Turgut Özal Caddesi, Gaffar Okkan Sokak ve Cennet Vadisi; Karacaağaç Mahallesi'nde Şehit Er Zeki Toker Caddesi; 29 Ekim Mahallesi'nde ise 2174. Sokak, 2175. Sokak, 2178. Sokak, 2179. Sokak, 2180. Sokak, 2184. Sokak, 2186. Sokak, 2187. Sokak, 2188. Sokak, 2190. Sokak, 2193. Sokak, 2205. Sokak, Atatürk Caddesi, 2194. Sokak, 2189. Sokak, 2177. Sokak, 2192. Sokak ve 2185. Sokak etkilenecektir.

Zafer, 29 Ekim ve Karacaağaç mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle ikinci bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655725'tir. Etkilenecek bölgeler sabah kesintisiyle benzerdir.

Seyhan Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655794'tür. Etkilenecek yerler 629/11. Sokak, 629/1. Sokak, 629. Sokak, 626/3. Sokak, 626/2. Sokak, 626. Sokak, 625. Sokak, 653/3. Sokak, 653. Sokak, 629/9. Sokak, 629/8. Sokak, 629/7. Sokak, 629/6. Sokak, 629/5. Sokak, 629/4. Sokak, 661/5. Sokak, 629/3. Sokak, 629/2. Sokak ve 629/12. Sokak'tır.

Karacaağaç Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3656005'tir. Etkilenecek yer Şehit Er Zeki Toker Caddesi'dir.

Karacaağaç Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle ikinci bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3656006'dır. Etkilenecek yer yine Şehit Er Zeki Toker Caddesi'dir.

Yıldızlar Mahallesi'nde 16 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3656009'dur. Etkilenecek yerler Koca Musa Sokak, Çamlık Sokak, Toker Sokak ve Şehit Er Zeki Toker Caddesi'dir.

Kozağaç Mahallesi'nde 16 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3656590'dır. Etkilenecek yerler 257. Sokak, 257/1. Sokak, 257/2. Sokak, 231. Sokak, 223. Sokak, Özmen Caddesi, 231/2. Sokak, 238. Sokak, 252. Sokak, 254. Sokak, 255. Sokak ve 256. Sokak'tır.

Karşıyaka

Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655743'tür. Etkilenecek yerler 1851/10. Sokak, 1851/11. Sokak, 1851/4. Sokak ve Tokadızade Şekip Bey Parkı içi yoludur.

Bostanlı Mahallesi'nde 16 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655968'dir. Etkilenecek yerler 2013/1. Sokak, 2014. Sokak, 2014/1. Sokak, Suat Gürbüzer Sokak, Hasan Ali Yücel Bulvarı, Şehit Kurmay Binbaşı Recep Güngör Parkı ve Bestekâr Yusuf Nalkesen Sokak'tır.

Yalı Mahallesi'nde 16 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657401'dir. Etkilenecek yerler Caher Dudayev Bulvarı, 6524. Sokak ve Flamingo Caddesi'dir.

Kemalpaşa

Kuyucak ve Ansızca mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657157'dir. Kuyucak Mahallesi'nde Kuyucak Yolu Küme Evleri, Ansızca Mahallesi'nde ise Ansızca Köyü İç Yolu ve Ansızca Köy Yolu etkilenecektir.

Soğukpınar, Çiniliköy, Yukarıkızılca Merkez ve Nazarköy mahallelerinde 16 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657168'dir. Soğukpınar Mahallesi'nde Çelebiyaka Küme Evleri, 342. Sokak, Torbalı Caddesi, Soğukpınar Küme Evleri, 4101. Sokak, 337. Sokak ve 340. Sokak; Çiniliköy Mahallesi'nde Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri, 4142, 359, 4120, 4124, 4162, 4133, Çiniliköy Yolu ve 4146. Sokak; Yukarıkızılca Merkez Mahallesi'nde Belağzı Küme Evleri; Nazarköy Mahallesi'nde ise Savanda Yolu Küme Evleri, 4051. Sokak, Savanda Kurudere Yolu Küme Evleri ve Yeşillik Yolu Küme Evleri etkilenecektir.

Selçuk

Belevi Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 03.00 ile 04.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657206'dır.

Belevi Mahallesi'nde 16 Mart 2026 tarihinde 03.00 ile 04.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle ikinci bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657228'dir.

Torbalı

Yeşilköy Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655723'tür. Etkilenecek yerler Kuyu Çukuru Sokak ve İzmir Aydın Caddesi'dir.

Yeşilköy Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 20.00 ile 21.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3655725'tir. Etkilenecek yerler İzmir Aydın Caddesi ve Kuyu Çukuru Sokak'tır.

Yeşilköy Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 09.00 saatleri arasında ikinci bir planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3656005'tir. Etkilenecek yerler İzmir Aydın Caddesi ve Kuyu Çukuru Sokak'tır.

Yeşilköy Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 20.00 ile 21.00 saatleri arasında ikinci bir planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3656006'dır. Etkilenecek yerler İzmir Aydın Caddesi ve Kuyu Çukuru Sokak'tır.

Torbalı ve Yedi Eylül mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657201'dir. Torbalı Mahallesi ile Yedi Eylül Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve cadde etkilenecektir.

Muratbey, Çaybaşı, Yeniköy ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 03.00 ile 04.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657204'tür.

Kırbaş, Naime, Pamukyazı, 19 Mayıs, Sağlık, Tulum, Atalan ve Subaşı mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 03.00 ile 04.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657206'dır.

Subaşı Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 03.00 ile 04.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657210'dur. Etkilenecek yerler 232. Sokak, 320. Sokak, 228. Sokak, Süleyman Bozkurt Caddesi, 233. Sokak, 229/1. Sokak, 226. Sokak, 202. Sokak ve 206. Sokak'tır.

Subaşı Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle ikinci bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657212'dir. Etkilenecek yerler 226. Sokak, 206. Sokak, 232. Sokak, 320. Sokak, Süleyman Bozkurt Caddesi, 228. Sokak, 233. Sokak, 229/1. Sokak ve 202. Sokak'tır.

Pancar ve Kazım Karabekir mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657217'dir. Kazım Karabekir Mahallesi'nde 6914. Sokak etkilenecektir.

Karşıyaka, Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Yedi Eylül ve Taşkesik mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657219'dur.

Atatürk, Yemişlik, Yedi Eylül, Tepeköy, Karşıyaka ve Ertuğrul mahallelerinde 15 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657222'dir.

Yedi Eylül Mahallesi'nde 15 Mart 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID'si 3657224'tür. Etkilenecek yerler 5542. Sokak, 5543. Sokak, 5551. Sokak, 5555. Sokak, 5557. Sokak, 5520. Sokak, 5561. Sokak, Philsa Caddesi, 5522. Sokak, 5549. Sokak, 5538. Sokak, 5559. Sokak, 5528. Sokak, 5530. Sokak, 5532. Sokak, 5534. Sokak ve 5540. Sokak'tır.