İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12-13 Nisan Ödemiş, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11-12-13 NİSAN

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BERGAMA

11 Nisan 2026 tarihinde Bergama’da birkaç farklı mahalle ve kırsal bölgede planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Koyuneli Mahallesi’nde, Koyuneli Köyü İç Yolu ve Yuntdağ Yolu çevresinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3676850 numaralı kesinti kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde, Kaplanköy Köyü İç Yolu çevresinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3677255 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Kadıköy Mahallesi ile Bölcek Mahallesi’nde, Kadıköy Köyü İç Yolu ve Ortaokul Caddesi çevresinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, 3678578 numaralı kesinti gerçekleştirilecektir.

12 Nisan 2026 tarihinde Ayaskent, Kadıköy ve Zağnoz mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır. Bu çalışma 3678568 numaralı kesinti kapsamında, 1801. Sokak, Göçbeyli Yolu, Kadıköy Köyü İç Yolu ve Zağnoz Merkez Küme Evleri çevresini etkileyecektir. Aynı gün İneşir, Yukarıada, Ürkütler, Topallar, Sarıcaoğlu, Oruşlar, Kırcalar, Karalar, Katrancı, İkizler, Halilağalar ve Gültepe mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 3679569 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Fatih Mahallesi’nde Güvercin Sokak, Özgürlük Caddesi, Fuzuli Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Manolya Sokak, Yeşim Sokak, Çamlık Sokak, İpek Sokak, Özlem Sokak, Çetin Emeç Caddesi, Ahi Sokak, 359. Sokak ve 307. Sokak çevresinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında 3677168 numaralı kesinti yapılacaktır. Bayramcılar ve İsmailli mahallelerinde, Bayramcılar Köyü İç Yolu, Bayramcılar Yolu, İsmailli Küme Evleri ve Yuntdağ Yolu çevresinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 3678589 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Ayvatlar Mahallesi’nde ise Ayvatlar Küme Evleri çevresinde 09.05 ile 17.00 saatleri arasında 3679023 numaralı kesinti yapılacaktır.

BORNOVA

11 Nisan 2026 tarihinde Bornova’da iki ayrı planlı kesinti vardır. Egemenlik Mahallesi’nde 6106/52. Sokak, 6106/51. Sokak ve 6106. Sokak çevresinde 14.00 ile 18.00 saatleri arasında 3678547 numaralı kesinti uygulanacaktır. Kemalpaşa Mahallesi’nde ise Pınar Caddesi ile 7033/1. Sokak, 7077. Sokak, 7087. Sokak, 7085. Sokak, 7083. Sokak, 7081. Sokak, 7079. Sokak, 7077/1. Sokak, 7075. Sokak, 7073. Sokak, 7069/2. Sokak, 7069/1. Sokak ve 7069. Sokak çevresinde 14.00 ile 18.00 saatleri arasında 3678553 numaralı planlı kesinti yapılacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Kazımdirik Mahallesi’nde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında 3679502 numaralı kısa süreli bir planlı kesinti olacaktır. Bu kesinti; 180/5. Sokak, 153. Sokak, 160. Sokak, 161. Sokak, 162. Sokak, 165. Sokak, 166. Sokak, 167. Sokak, 168. Sokak, 169. Sokak, 170. Sokak, 172. Sokak, 174. Sokak, 175. Sokak, 180. Sokak, 180/1. Sokak, 180/2. Sokak, 183. Sokak, 183/1. Sokak, 184. Sokak, 185. Sokak, 194. Sokak, Mustafa Kemal Caddesi, Süvari Caddesi, Zafer Caddesi, Şehit Tümgeneral M. Suphi Kula Parkı İçi Yolu, Ankara Caddesi ve Gediz Caddesi çevresini kapsayacaktır.

Aynı gün 03.00 ile 03.15 saatleri arasında Tuna, Meriç, Gazi Osman Paşa ve Barbaros mahallelerinde 3680267 numaralı planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti; Tuna Mahallesi’nde Fatih Caddesi ve 5601/2. Sokak, 5500/2. Sokak, 5500/1. Sokak, 5500. Sokak çevresini; Meriç Mahallesi’nde Sanat Caddesi ile Kemalpaşa Caddesi’ni; Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde Yavuz Selim Caddesi, Refik Tulga Caddesi, Kamil Tunca Caddesi ve çok sayıda ara sokağı; Barbaros Mahallesi’nde ise 5301. Sokak çevresini etkileyecektir.

ÇİĞLİ

11 Nisan 2026 tarihinde Küçük Çiğli Mahallesi’nde 08.00 ile 10.00 saatleri arasında 3666972 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Bu kesinti, 8786/31. Sokak, Murat Karayalçın Bulvarı, 8786/32. Sokak, 8786/22. Sokak, 8786/17. Sokak, 8786/30. Sokak, 8786/29. Sokak, 8786/28. Sokak, 8786/25. Sokak, 8786/23. Sokak, 8786/21. Sokak, 8786/20. Sokak, 8786/16. Sokak, 8780/26. Sokak, 8780/22. Sokak, 8780/21. Sokak ve 8780/2. Sokak çevresini kapsayacaktır.

Aynı gün Balatçık Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 3676966 numaralı planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti, 8908. Sokak, 8903/2. Sokak, 8902/5. Sokak, 8902/6. Sokak, 8902/7. Sokak, 8904/1. Sokak, 8905. Sokak, 8906. Sokak, 8902/2. Sokak, 8795/4. Sokak, 8902. Sokak, 8902/1. Sokak, 8902/3. Sokak, 8902/4. Sokak, 8907. Sokak ve Anadolu Caddesi çevresinde uygulanacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde Sasallı Merkez Mahallesi’nde 54. Sokak çevresinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında 3678997 numaralı kesinti yapılacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Aydınlıkevler Mahallesi’nde 6779. Sokak, 6782. Sokak, 6783. Sokak, 6784. Sokak ve 6780. Sokak çevresinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 3677761 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır.

GAZİEMİR

11 Nisan 2026 tarihinde Aktepe Mahallesi’nde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında 3674193 numaralı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; 122. Sokak, 121. Sokak, 137. Sokak, 141. Sokak, 118/6. Sokak, 118/7. Sokak, 142. Sokak, 118/9. Sokak, 120. Sokak, 118/8. Sokak, 143. Sokak, 146/1. Sokak, Şehit Süleyman Ergin Caddesi, Gaziemir Girişi K4, 110/1. Sokak, 115/1. Sokak, 118/5. Sokak, 118/4. Sokak, 116/4. Sokak, 116/3. Sokak, 116/2. Sokak, 116/1. Sokak, 116. Sokak, 108. Sokak, 107. Sokak, 103. Sokak ve 135. Sokak çevresini kapsayacaktır.

KARŞIYAKA

11 Nisan 2026 tarihinde Donanmacı Mahallesi’nde Yalı Bulvarı, 1724. Sokak, Ulvi Başman Sokak ve otopark çevresinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 3671227 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Aynı gün Bahçelievler Mahallesi’nde Cevdet Bilsay Caddesi, 1851. Sokak, 1851/11. Sokak, 1851/13. Sokak, 1851/2. Sokak, 1851/8. Sokak, 1851/3. Sokak, 1851/4. Sokak, 1851/7. Sokak ve 1851/6. Sokak çevresinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 3676849 numaralı kesinti yapılacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Yamanlar ve Sancaklı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 3679011 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Bu kesinti Yamanlar Küme Evleri, Karagöl Yolu Küme Evleri, Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köyü ve Sancaklı Köy Yolu çevresini etkileyecektir. Aynı gün Bostanlı Mahallesi’nde 1735. Sokak, 1787/1. Sokak, 1809. Sokak, 1810/1. Sokak, 1811. Sokak, Bestekâr Yusuf Nalkesen Sokak, Şehitler Bulvarı ve Cemal Bülbül Sokak çevresinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 3679620 numaralı planlı kesinti yapılacaktır.

KEMALPAŞA

11 Nisan 2026 tarihinde Atatürk ve Soğukpınar mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 3678644 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Atatürk Mahallesi’nde çok sayıda sokak etkilenirken, Soğukpınar Mahallesi’nde Hükümet Caddesi, Vali Kazım Dirik Caddesi, Armutlu Caddesi, Belediye Caddesi ve çevredeki birçok sokakta kesinti yapılacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Aşağıkızılca ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 3679520 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti; 2038. Sokak, 2033. Sokak, 2045 Aşağıkızılca Ova Evleri Yolu Küme Evleri, 2000/1. Sokak, 2000. Sokak ve Karabağlar Küme Evleri çevresini kapsayacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Sinancılar, Ovacık, Sarılar ve Bağyurdu 29 Ekim mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 3679533 numaralı planlı kesinti yapılacaktır. Çalışma; Sinancılar Köy Yolu, Ovacık’taki çeşitli küme evleri yolları, Sarılar’daki Saz Mahallesi Yolu ve Turgutlu Caddesi ile Bağyurdu 29 Ekim Mahallesi’ndeki Durmuşça Sokak çevresinde gerçekleştirilecektir.

KONAK

11 Nisan 2026 tarihinde Alsancak ve Umurbey bölgelerinde iki ayrı planlı kesinti uygulanacaktır. İlk kesinti 3678576 numarasıyla 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 1472. Sokak, 1458. Sokak, 1460. Sokak, 1464. Sokak, 1468. Sokak, 1469. Sokak, 1470. Sokak, 1471. Sokak, 1473. Sokak ve Atatürk Caddesi çevresinde yapılacaktır. İkinci kesinti ise 3678580 numarasıyla yine 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk Caddesi ve 1474. Sokak çevresinde uygulanacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde İsmet Paşa, Küçükada ve Ferahlı mahallelerinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında 3678993 numaralı planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti; İsmet Paşa Mahallesi’nde çok sayıda sokakta, Küçükada Mahallesi’nde Gürçeşme Caddesi ve 3549. Sokak çevresinde, Ferahlı Mahallesi’nde ise 3525. Sokak ile başlayıp çok sayıda sokağı kapsayan bölgede uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Fevzi Paşa, Barbaros, Akın Simav, Kılıç Reis, Kemal Reis, Konak, Altıntaş, Turgut Reis ve Yeşiltepe mahallelerinde 3679505 numaralı kısa süreli planlı kesinti olacaktır. Aynı gün 03.00 ile 03.15 saatleri arasında Mersinli, Halkapınar ve Cengiz Topel mahallelerinde 3680267 numaralı kesinti uygulanacaktır. Bu ikinci kesinti; Mersinli’de 1580/1. Sokak, 1579. Sokak, Fatih Caddesi ve Şehitler Caddesi’ni, Halkapınar’da 1202/2. Sokak, 1201/1. Sokak ve 1082. Sokak’ı, Cengiz Topel’de ise Gaziler Caddesi ile 1186. Sokak çevresini etkileyecektir.

ÖDEMİŞ

11 Nisan 2026 tarihinde Mescitli, Bademli ve Ovakent mahallelerinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında 3678566 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Aynı gün Büyükavulcuk, Birgi, Gerçekli, Küçükavulcuk ve Ocaklı bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 3678572 numaralı planlı kesinti yapılacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde çok geniş bir alanda, 02.00 ile 02.15 saatleri arasında 3679407 numaralı kısa süreli planlı kesinti uygulanacaktır. Bu kesinti; Kayaköy, Ovakent, Konaklı, Emirli, Mescitli, Alaşarlı, Kızılcaavlu, Kurucuova, Yeşilköy, Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Gereli, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Anafartalar, Atatürk, Cumhuriyet, Emmioğlu, Hürriyet, Süleyman Demirel, Türkmen, Üç Eylül, Umurbey, Zafer, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Üzümlü, Veliler, Yeniköy, Yolüstü, Yusufdere, Balabanlı, Kaymakçı, Bademli ve Çaylı mahallelerini kapsamaktadır.

Aynı gün Demirdere, Güney, Hamam, Küçükören, Küre, Çayır ve Çamlıca mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında 3679439 numaralı planlı kesinti yapılacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Mescitli Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında 3679414 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Ocaklı Mahallesi’nde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 3679416 numaralı kesinti yapılacaktır. Köseler, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Bebekler, Üzümlü, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer ve Karadoğan mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 3679494 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Gereli, Kurucuova, Ertuğrul, Kışla, Mescitli, Ovakent, Birgi, Yolüstü, Ocaklı, Zafer, Hürriyet, Küçükavulcuk, Türkönü, Beyazıtlar, Büyükavulcuk ve Gerçekli mahallelerinde ise 12.00 ile 14.00 saatleri arasında 3679568 numaralı planlı kesinti yapılacaktır.

TORBALI

11 Nisan 2026 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 3678598 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Bu çalışma; Barış Manço Caddesi, 51/2. Sokak, 51. Sokak, 22. Sokak, 26/1. Sokak, 26/2. Sokak, 28. Sokak, 29 Ekim Caddesi, 30/1. Sokak, 43. Sokak, 47. Sokak, Kazım Karabekir Paşa Caddesi ve 8154. Sokak çevresini etkileyecektir. Aynı gün Tulum Mahallesi’nde 202. Sokak çevresinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında 3678631 numaralı planlı kesinti yapılacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk, Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Pamukyazı, Şehitler ve Yeni mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 3677643 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Aynı gün Karşıyaka, Eğerci, Çaybaşı, Arslanlar, Taşkesik ve Yedi Eylül mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 3677644 numaralı başka bir planlı kesinti daha yapılacaktır. Ayrıca Subaşı Mahallesi’nde 202. Sokak ve 206. Sokak çevresinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında 3679076 numaralı kesinti uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Ertuğrul ve Tepeköy mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında 3680726 numaralı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Ertuğrul Mahallesi’nde çok sayıda sokak ile Cumhuriyet Caddesi, Hükümet Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Kıbrıs Caddesi ve Üzeyir Dalgıç Caddesi’ni; Tepeköy Mahallesi’nde ise 3035. Sokak, 4501. Sokak, 4502. Sokak, 4504. Sokak, 4505. Sokak, 4507. Sokak, 4508. Sokak, 4509. Sokak, 4512. Sokak, 4514. Sokak, 4579. Sokak, 4581. Sokak ve Hüseyin Yener Caddesi çevresini kapsayacaktır.