NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
NATO Savunma Sanayii Forumu'nda milyar dolarlık projeleri duyuran Radmila Šekerinska, Türkiye'nin TÜBİTAK Uzay tarafından inşa edilecek iki yeni uydu için 300 milyon dolar, Çelik Kubbe ve radar sistemleri içinse 350 milyon doları aşan sözleşmelere imza attığını açıkladı.
- NATO Savunma Sanayi Formu'nda Türkiye, ASELSAN ile alçak yörünge uydu haberleşmesi ve Çelik Kubbe kapsamında erken ihbar radar sistemleri için toplam 350 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.
- Türkiye, İMECE yer gözlem uydusunu temel alarak iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirecek ve TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilecek uydular için yaklaşık 300 milyon dolarlık sözleşme imzalanacak.
- NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Sekerinska, yatırımların Türkiye'nin muharebe sahasındaki bağlantı ve erken ihbar kabiliyetlerini güçlendireceğini belirtti.
NATO tarihinde ilk kez yapılan Savunma Sanayi Formu'nda Türkiye, ASELSAN ile alçak yörünge uydu haberleşmesi ve Çelik Kubbe kapsamında erken ihbar radar sistemleri için toplam 350 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzaladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Sekerinska, " Türkiye, İMECE yer gözlem uydusunu temel alarak iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirecek. TÜBİTAK UZAY tarafından Türkiye'de geliştirilecek uydular için yaklaşık 300 milyon dolarlık sözleşme imzalanacak. Türkiye ayrıca ASELSAN ile alçak yörünge uydu haberleşmesi ve Çelik Kubbe kapsamında erken ihbar radar sistemleri için toplam 350 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzaladı. Bu yatırımlar, Türkiye'nin muharebe sahasındaki bağlantı ve erken ihbar kabiliyetlerini güçlendirecek." dedi.
HALUK GÖRGÜN'DEN HABERLER.COM'A İLK AÇIKLAMA
Anlaşmaya atılan imza sonrası Haberler.com mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.