Yamal'ın küçük kardeşi, sevimliliğiyle Dünya Kupası'nı salladı
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan İspanya'da yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın küçük kardeşi, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Atılan gollerdeki sevinçleri, maç önü ve öncesindeki samimi halleriyle dikkat çeken Yamal Jr'ın görüntüleri binlerce beğeni aldı.
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda fırtınalar estiren İspanya adını çeyrek finale yazdırırken, turnuvanın en renkli figürü saha dışından çıktı.
YAMAL'IN KARDEŞİ TURNUVANIN İKONU OLDU
Boğalar'ın genç yıldızı Lamine Yamal’ın küçük kardeşi, turnuvanın başından beri tribünlerin ve sosyal medyanın ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
SEVİNÇLERİ VE SEVİMLİLİĞİYLE ÖN PLANDA
Ağabeyinin attığı gollerden sonra yaşadığı çılgın sevinçler, maç önü ve öncesindeki sempatik tavırları ve futbolcularla olan samimi diyaloglarıyla dikkat çeken Yamal Jr, adeta İspanya milli takımının uğuru haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan sevimli görüntüleri binlerce beğeni ve yorum alırken, futbolseverler şimdiden onu turnuvanın en çok konuşulan ismi ilan etti.