Haberler

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 yaşındaki ünlü fenomen Gabriela Sanarrusia Chavarria ile sevgilisi, yatak odalarında uyudukları sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • Kosta Rika'da sosyal medya fenomeni Gabriela Sanarrusia Chavarria ve erkek arkadaşı Jorge Isaac Agüero Corea, evlerinde yatak odalarında uyurken silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.
  • Saldırganların kaçış aracı, olay yerine 2 kilometre uzaklıkta yanmış halde bulundu.
  • Polis, cinayetin organize suç örgütleri arasında bir hesaplaşma olabileceğini değerlendiriyor; Chavarria'nın geçmişte iki silahlı saldırıdan yaralı kurtulduğu ve uyuşturucu bağlantıları olduğu belirlendi.

Kosta Rika'da vahşi cinayet: Sosyal medya fenomeni Gabriela Sanarrusia Chavarria ve erkek arkadaşı yatak odalarında kurşun yağmuruna tutuldu. Kosta Rika'nın La Cruz bölgesinde meydana gelen korkunç olayda, Instagram ve TikTok platformlarında geniş bir kitleye sahip olan 28 yaşındaki içerik üreticisi Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarria ile 30 yaşındaki erkek arkadaşı Jorge Isaac Agüero Corea, evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gece yarısı çiftin ikamet ettiği eve zorla giren kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, doğrudan yatak odasına yönelerek yataklarında uyumakta olan talihsiz çifti acımasızca kurşun yağmuruna tuttu. Komşuların silah seslerini ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ZANLILARIN ARACI TARLADA YANMIŞ BULUNDU

Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin izini süren polis ekipleri, olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki boş bir tarlada tamamen yanmış bir araç buldu. Yapılan ilk incelemelerde, saldırganların kaçış için bu cipi kullandıkları ve ardından delilleri karartmak amacıyla aracı ateşe vererek tarlaya terk ettikleri tespit edildi. Güvenlik güçleri, aracın tescil kayıtları üzerinden faillerin kimliğine ulaşmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kosta Rika Adli Soruşturma Organı (OIJ) yetkilileri, cinayetin işlenme şekli ve sergilenen profesyonellik nedeniyle olayın bir soygun olmadığını, organize suç örgütleri arasında bir "hesaplaşma" olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Hayatını kaybeden fenomen Chavarria'nın geçmişte iki farklı silahlı saldırıdan yaralı kurtulduğu ve eski ortaklarının uyuşturucu ticareti bağlantıları bulunduğu öğrenildi. Polisin çifte cinayetle ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürerken, trajik ölüm sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Beştepe'de tarihi görüşme! Trump: Zirve Türkiye’de olmasaydı gelmezdim

Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler: Zirve Türkiye'de olmasaydı...
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

Soru Erdoğan'a geldi, Trump araya girip yanıt verdi: Hepsi kalkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar

Zirvede ezber bozan çıkış! Avrupalı liderlerin yüzlerine söyledi
Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi

Fatura Ronaldo'ya kesildi!
Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti

Dünyada ilk sıraya yerleşti! Trump'ın Ankara yolculuğu rekor kırdı
Belçikalı futbolcular ABD zaferi sonrası Donald Trump’ın dansını taklit etti

İki ülkeyi karşı karşıya getirecek olay: Donald Trump sakın görmesin!
Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti, tahliye hazırlıkları başladı

Ciğerlerimiz saatlerdir yanıyor! Yerleşim yerleri tehdit altında
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz

Rusya'dan Ankara'da başlayan tarihi zirve için dikkat çeken yorum