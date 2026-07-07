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Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi

Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi
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Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron Esenboğa Havalimanı'na geldi. Brigitte Macron'dan kısa bir süre sonra Emmanuel Macron'u taşıyan uçak Ankara'ya indi.

Ankara’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde diplomatik hareketlilik başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, zirveye katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi. Brigitte Macron’u havalimanında yetkililer karşıladı.

MACRON ÇİFTİ ANKARA'DA

Bu gelişten kısa bir süre sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u taşıyan uçak da Ankara’ya iniş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Macron çifti, dünya liderlerini bir araya getirecek kritik zirve için konaklayacakları otele geçti.

MACRON'A ŞAM'DA PATLAMA ŞOKU

Öte yandan Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen 2 patlamada aralarında 4 güvenlik görevlisinin bulunduğu 18 kişi yaralandı. Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.

Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi. Macron Şam'daki temaslarını bitirdikten sonra Ankara'ya geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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