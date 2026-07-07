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Kardeş katliamı kameraya yansıdı

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Kardeş katliamı kameraya yansıdı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yer meselesi yüzünden husumetli olduğu ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldüren şüphelinin saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yeğen olay yerinde, anne ve baba hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yer meselesi sebebiyle husumetli olduğu ağabeyini, yengesini ve yeğenini iş yerlerinin önünde tabanca ile vurarak öldüren şahsın saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M. Gülen (61), çıkan tartışmada ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. Anne, baba ve oğlu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anına yönelik güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, M. Gülen'in ilk olarak ağabeyi, yengesi ve yeğeni ile kavga ettiği, sonrasında ise yeğeni, ağabeyi ve yengesini tabanca ile vurduğu anlar yer alıyor. Olayda, Emine Gülen'in başından vurulduğu görülüyor.

Oğulları olay yerinde, anne ve baba hastanede hayatını kaybetti

Katliam gibi saldırıda yeğen Resul Gülen (39) olay yerinde, anne Emine (58) ve baba Mehmet Gülen (66) ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren M. Gülen'i yakalamak için çalışmalar sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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