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Belçikalı futbolcular ABD zaferi sonrası Donald Trump’ın dansını taklit etti

Belçikalı futbolcular ABD zaferi sonrası Donald Trump’ın dansını taklit etti Haber Videosunu İzle
Belçikalı futbolcular ABD zaferi sonrası Donald Trump’ın dansını taklit etti
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahibi ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İddialara göre, karşılaşma öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA'ya telefon açarak ABD'li oyuncu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını erteletti. Balogun'un 11'de oynadığı mücadeleyi kazanan Belçikalı oyuncular, soyunma odasında Donald Trump’ın dansını taklit ederek büyük bir sevinç yaşadı.

FIFA 2026  Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahibi ABD’yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 

FLAŞ İDDİA: TRUMP İSTEDİ, BALOGUN'UN CEZASI ERTELENDİ

Tarihi mücadele öncesinde futbol dünyası şok bir iddiayla sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın bizzat FIFA’yı arayarak, kırmızı kart cezalısı olan yıldız oyuncu Folarin Balogun’un cezasını ertelettiği ileri sürüldü.

BALOGUN OYNADI, BELÇİKA KAZANDI

Skandala rağmen Balogun'un ilk 11’de başladığı maça Belçika damga vurdu. Sahada üstün bir oyun sergileyen Belçika, turnuvanın ev sahibini ağır bir yenilgiyle kupa dışına itti. 

ZAFERİ DONALD TRUMP'IN DANSIYLA KUTLADILAR

Karşılaşmanın ardından Belçikalı futbolcular, soyunma odasında Donald Trump’ın ikonik dansını taklit ederek zaferi kutladı. Sosyal medyaya düşen o neşeli anlar, turnuvanın en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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