Kanserle mücadele eden ünlü oyuncunun son hali yürek burktu; saçlarını da kazıttı

Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat’ın son hali yürek burktu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kazıtan Onat, meslektaşı Ayhan Kavas ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. "Sihirli Annem" dizisindeki "Perihan Teyze" rolüyle hafızalara kazınan usta ismin bu paylaşımı sevenlerini derinden etkiledi.

ZORLU SÜRECİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını duyuran ve oldukça ağır ameliyatlar geçirdiğini belirten Gül Onat, tedavi sürecini büyük bir olgunlukla karşıladığını ifade etmişti. Kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinin ardından hastalığın bağırsaklarına nüksettiğini dile getiren usta oyuncu, yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. 'Niye ben?' demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim, cehennemi yaşadım. Zehirterapi, radyoterapi... Bir yıl rahat geçti, sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlarla bugünlere geldim şükür."

"CAN DOSTUM VE KELTOŞ BEN"

Yaşadığı tüm fiziksel zorluklara ve altı aydır bağırsaklarının bir torbaya bağlı olmasına rağmen neşesini kaybetmemeye çalışan Onat, dökülen saçlarını kazıtmak durumunda kaldı. Yakın dostu Ayhan Kavas'ın kendisini ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan usta sanatçı, fotoğrafın altına şu duygusal ve esprili notu düştü:

Hastalığın getirdiği ağır şartlara rağmen hayata tutunmaya çalışan ve durumunu esprili bir dille paylaşan Gül Onat'ın son hali, sosyal medyada hem büyük bir hüzün yarattı hem de sevenlerinden binlerce destek mesajı aldı.