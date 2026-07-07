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Trump Ankara'da Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşılandı

Trump Ankara'da Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşılandı Haber Videosunu İzle
Trump Ankara'da Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşılandı
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanırken, Beştepe'de ilginç anlar yaşandı. Karşılama töreninde Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğinin çalındığı duyuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı törenle karşıladı.

Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL MÜZİĞİ ÇALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı. Amerikan Millî Marşı ve İstiklâl Marşı sonrası Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Diriliş Ertuğrul müziğini icra etti.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı. 

Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

TÜRK YILDIZLARI, SELAMLAMA UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ

Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. İkili görüşme öncesi ortak basın toplantısına geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

Kaynak: AA
Haberler.com
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