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Süper Lig'e geri dönüş! Volkan Demirel'in yeni talibi çok sürpriz

Süper Lig'e geri dönüş! Volkan Demirel'in yeni talibi çok sürpriz
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Gaziantep FK'de geçtiğimiz sezon sonun bitimine 4 maçta kala göreve getirilen Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrılacağı ve göreve Volkan Demirel'in getirileceği belirtildi.

  • Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
  • Radoi, takımın başında çıktığı 4 maçta galibiyet alamadı.
  • Gaziantep FK'nın teknik direktör adayları listesinin başında Volkan Demirel yer alıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’da yeni sezon öncesi hareketli günler yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı kulüpte, teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrılması an meselesi.

KÖTÜ SONUÇLAR AYRILIĞI TETİKLEDİ

Burak Yılmaz’ın görevden ayrılmasının ardından büyük umutlarla takımın başına geçen Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi, beklentileri karşılayamadı. Ligin bitimine 4 hafta kala imza attığı Gaziantep FK başında çıktığı 4 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayamayan Radoi’nin bu performansı yönetim kanadında endişe yarattı. Üst üste alınan başarısız sonuçlar nedeniyle düğmeye basan yönetim, sezon başlamadan önce ayrılık kararı aldı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA VOLKAN DEMİREL VAR

Gaziantep FK yönetimi, teknik direktör konusunda yeni rotasını da belirledi. Kırmızı-siyahlıların teknik direktör adayları listesinin en başında genç teknik adam Volkan Demirel'in yer aldığı belirtildi. Gaziantep FK yönetiminin, önümüzdeki günlerde Volkan Demirel ile bir araya gelerek resmi bir görüşme gerçekleştireceği dile getirildi. 

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