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12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı

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2014 yılında Ankara'da işlenen cinayetin firarisi S.D., Antalya'nın Kemer ilçesinde polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ankara'da 2014 yılında işlenen cinayetin firarisi Antalya'nın Kemer ilçesinde yakalandı. 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 2014 yılında Ankara'da işlenen cinayetin faili olan ve 'kasten öldürme', 'mala zarar verme' ile 'ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (43) yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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