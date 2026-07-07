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ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok

ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok
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ABD maçında sakatlanarak oyundan çıkan Amadou Onana'nın ön çapraz bağlarının koptuğu, Belçikalı orta saha oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

FIFA 2026  Dünya Kupası son 16 turunda ABD’yi mağlup ederek çeyrek finale yükselen Belçika, gelen kötü haberle sarsıldı. 

ÖN ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

The Athletic'in haberine göre; Karşılaşma esnasında talihsiz bir sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Amadou Onana’dan kötü haber geldi. Müsabakanın ardından detaylı sağlık kontrollerinden geçen Belçikalı yıldız futbolcunun ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi.

SAHALARDAN UZUN SÜRE UZAK KALACAK

Yaşadığı bu ciddi sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatması beklenen Belçikalı oyuncunun, uzun bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı dile getirildi. 

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