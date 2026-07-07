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Bozdoğan'da tahliye başladı, alevler sınıra dayandı

Bozdoğan'da tahliye başladı, alevler sınıra dayandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında 5. saate yaklaşılırken, Yazıkent Mahallesi Emenni mevkiinde 20 ev ve hayvanlar tahliye edilmeye başlandı. Yangına 28 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer, 8 helikopter ve 6 uçakla müdahale sürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınındaki söndürme çalışmalarında 5. saate yaklaşırken, Yazıkent Mahallesi Emenni mevkiinde 20 ev ve hayvanların tahliyesine başlandı.

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, çalışmalarda 5. saate yaklaşıldı. Yangına 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile karadan, 8 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale edilirken, etkili olan rüzgar sebebiyle hızla yayılan ve sık sık yön değiştiren alevler yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Yazıkent Mahallesi Emenni mevkiinde bulunan 20 ev için tahliye işlemleri başladı. Bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvanların kurtarılarak güvenli alanlara taşındı. Bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, alevlerin diğer alanlara sıçrama ihtimaline karşı tahliye hazırlıkları da tamamlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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