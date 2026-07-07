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Kızından bile küçük! 63 yaşındaki sosyetik ismin şok sevgili itirafı

Kızından bile küçük! 63 yaşındaki sosyetik ismin şok sevgili itirafı
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Londra sosyetesinin ve ünlülerin efsanevi parti organizatörü Fran Cutler çıktığı bir podcast programında kendisinden 38 yaş küçük bir gençle beraber olduğunu hatta bu duruma kızının çıldırdığını dile getirdi.

Lüks Dünyasının ve Etkinliklerinin isimlerinden olan Fran Cutler , katıldığı Second Act with Ateh Jewel adında ki podcast programında yaptığı açıklamalarda kendisinden hiç büyük bir sevgilisi olmadığını belirtti.

Yakın zamanda tanıştığı sevgilisinin 26 yaşındaki kızı Mercy Magic Cutler'dan bile bir yaş küçük olduğunu söyleyen Fran Cutler, kızının bu ilişkiyi öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını anlattı. Kızının kendisine, "Anne, bu gerçekten iğrenç, inanamıyorum" diyerek tepki gösterdiğini belirten Cutler, "Ben de ona 'Sakin ol, onunla henüz yatmadım, sadece öpüştük  dedim" sözleriyle aralarında geçen diyaloğu paylaştı. Cutler, yaşanan ilk şaşkınlığa rağmen kızlarıyla ilişkilerinin hâlâ çok güçlü olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com
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