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İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1-2 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1-2 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 1 Temmuz günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 1 Temmuz günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

Aliağa ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hacıömerli Mahallesi’nde Eski Yerleşim Küme Evleri, Hacıömerli Köy Yolu, Hacıömerli Köyü ve Karakuyular Küme Evleri ile Kalabak Mahallesi’nde Fabrika Küme Evleri, Göl Sokak, Hasan Ağa Sokak, Kabalak Köyü, Kalabak Cami Sokak, Kalabak Çeşme Sokak, Kalabak Köyü, Kalabak Merkez Sokak, Kuyular Sokak, Merkez 1 Sokak ve Zeki Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aliağa ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çıtak, Güzelhisar, Karakuzu ve Uzunhasanlar mahallelerindeki belirtilen cadde, sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aliağa ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kurtuluş ve Örnekkent mahallelerinde, 812, 813, 814, 816, 818, 825, 847. sokaklar ile Güzelhisar Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aliağa ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horozgediği Mahallesi’nde 14. Cadde, 19/13 Sokak, 19/2 Sokak, 19/9 Sokak, Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri ve Sanayi Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aliağa ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür Mahallesi’nde Fevzi Paşa Caddesi ile Kurtuluş Mahallesi’nde 314, 315, 315/1, 317, 318/1 ve 322. sokaklar, Fevzi Paşa Caddesi, Kazım İrfan Onaran Sokak, Kazım Onaran Sokak ve Şehit Kemal Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aliağa ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horozgediği Mahallesi’nde 14. Cadde, 19/13 Sokak, 19/2 Sokak, 19/9 Sokak, Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri ve Sanayi Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

BORNOVA

Bornova ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde Asma Sokak, Damla Sokak, Dibek Sokak, Gündoğan Sokak, Havuzbaşı Sokak, Kordon Sokak, Özbek Sokak, Reyhan Sokak, Sevgi Sokak, Yaka Caddesi, Yalı Sokak, Yaprak Sokak, Yıldız Sokak ve Zeytin Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bornova ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde Cumba Sokak, Dibek Sokak, Ekin Sokak, Gündoğan Sokak, Güneşli Sokak, Irmak Sokak, Limon Sokak, Melisa Sokak, Meltem Sokak, Mine Sokak, Selin Sokak, Tepe Sokak, Yaka Caddesi ve Yaprak Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bornova ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beşyol Mahallesi’nde Beşyol Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bornova ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeşilova Mahallesi’nde Kamil Tunca Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

DİKİLİ

Dikili ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kabakum Mahallesi’nde 584, 584/1 ve 585. sokaklar, Bankacılar 1 ile Bankacılar 46 arasındaki çeşitli sokaklar, Bankacılar Sitesi Plajı, Sahil Yolu Caddesi, Siteler sokakları ve Siteler Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikili ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Salihler Mahallesi’nde Töyko 2 ile Töyko 44 arasındaki çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikili ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde 396, 398, 403, 404, 406, 407, 412, 415, 417, 419, 421 ve 429. sokaklar, Site Yol, Site Yolu ve Uğur Mumcu Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikili ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde 395, 399, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412, 415, 416, 420, 426 ve 428. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikili ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde 476, 478, 480, 482, 486, 487, 490, 491, 493, 501, 503, 507, 507/1, 515, 534, 536, 538 ve 538/2. sokaklar, Hasan Tahsin Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikili ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde 466, 470, 472, 474, 476, 493, 501, 507, 515, 528, 530 ve 532. sokaklar ile Hasan Tahsin Caddesi’nde, ayrıca Kabakum Mahallesi’nde 466. Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikili ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kabakum Mahallesi’nde 560. Cadde, 561, 562 ve 564. sokaklar ile Ege Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikili ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde 307 ve 324. sokaklar ile Atatürk Caddesi’nde, ayrıca İsmetpaşa Mahallesi’nde 103/1 Sokak ve Atatürk Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikili ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde 311, 313, 314, 316, 319, 319/1, 322, 324, 326, 328, 329, 330, 334, 336 ve 351. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beşpınar Mahallesi’nde Beşpınar Köyiçi Küme Evleri ve Spil Dağı Yolu ile Sütçüler Mahallesi’nde 9420. Sokak, Adalet Sokak, Albayrak Sokak, Beşpınar Bağlantı Yolu Küme Evleri, Bursa İzmir Otoyolu, Efeler Sokak, Fetih Sokak, Güven Sokak, Sütçüler Köyü İç Yolu, Sütçüler Küme Yolu Köyiçi ve Uçurtma Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kemalpaşa ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akalan, Aşağıkızılca, Çambel, Mehmet Akif Ersoy, Sütçüler ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kemalpaşa ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumalı Mahallesi’nde Cumalı Yolu Küme Evleri ve Yeşilköy Yolu Küme Evleri ile Yeşilköy Mahallesi’nde Yeşilköy Yolu Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENEMEN

Menemen ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde 1. Cadde, 150, 151, 153, 154, 156, 158, 159, 160 ve 162. sokaklar ile 30 Ağustos Mahallesi’nde 1. Cadde, 7202, 7206/1, 7206/2 ve 7221. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Menemen ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 04.00 ile 06.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ahıhıdır, Camiikebir, Esatpaşa, Gaybi, Kazımpaşa, Mermerli, Seydinnasrullah, Tülbentli ve Zafer mahallelerindeki belirtilen cadde, sokak, geçit ve küme evlerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Menemen ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 04.00 ile 06.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Esatpaşa, Gaybi, Kasımpaşa, Mermerli, Seydinnasrullah, Tülbentli, Yahşelli ve Zafer mahallelerindeki belirtilen cadde, sokak, geçit ve küme evlerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Menemen ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 4112, 4112/1, 4112/2, 4114, 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4118, 4120/3, 4125, 4125/1, 4126/1, 4126/2 ve 4129. sokaklar, Kaynaklar 3. Çıkmaz Sokak, Kaynaklar Caddesi ve Selanik Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Menemen ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kır Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Artıcak, Birgi, Bozdağ, Çobanlar, Gölcük, Ovacık ve Tekke mahallelerindeki belirtilen cadde, sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gölcük Mahallesi’nde Başöğretmen Atatürk Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerindeki belirtilen cadde, sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy ve Yusufdere mahallelerindeki belirtilen cadde, sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli, Konaklı, Mescitli, Ovakent, Umurbey ve Yolüstü mahallelerindeki belirtilen cadde, sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Türkmen Mahallesi’nde İzmir Ödemiş Yolu, İzmir Yolu Güzergâhı Küme Evleri, İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri ve Ordu Caddesi ile Üç Eylül Mahallesi’nde İzmir Yolu Güzergâhı Küme Evleri ve Ordu Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beyazıtlar, Birgi, Büyükavulcuk, Emmioğlu, Ertuğrul, Gerçekli, Gereli, Hürriyet, Kışla, Küçükavulcuk, Kurucuova, Mescitli, Ocaklı, Ovakent, Türkönü, Üç Eylül, Üçkonak, Umurbey, Yolüstü ve Zafer mahallelerindeki belirtilen cadde, sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli, Mescitli ve Ovakent mahallelerindeki belirtilen cadde, sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 13.00 ile 19.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü Mahallesi’nde 750. Sokak ve Anacık Çeşmesi Küme Evleri ile Mursallı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü Mahallesi’nde 750. Sokak ve Anacık Çeşmesi Küme Evleri ile Mursallı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günlüce, İnönü, Kuvvetli, Mursallı ve Yeniceköy mahallelerindeki belirtilen cadde, sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeniceköy Mahallesi’nde Yeniceköy Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şehitler Mahallesi’nde 52/1, 52/26, 52/27, 52/36 ve 52/37. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Maliyeciler Mahallesi’nde 52/1 Sokak, Metin Oktay Mahallesi’nde 52/1, 52/105 ve 52/107. sokaklar ile Şehitler Mahallesi’nde 52/1 ve 52/19. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Esenyalı, Metin Oktay, Poligon ve Şehitler mahallelerindeki belirtilen sokaklar ile İhsan Alyanak Bulvarı’nda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aydın Mahallesi’nde 4306, 4307, 4308 ve 4334. sokaklar ile Yeşillik Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aydın Mahallesi’nde 4294/1, 4303, 4304, 4305, 4307, 4308 ve 4315. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Abdi İpekçi, İhsan Alyanak ve Yunus Emre mahallelerindeki belirtilen sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İhsan Alyanak ve Yunus Emre mahallelerindeki belirtilen sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İhsan Alyanak, Peker ve Yunus Emre mahallelerindeki belirtilen sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Peker ve Yunus Emre mahallelerindeki belirtilen sokaklar ile Sırrı Atalay Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yunus Emre Mahallesi’nde 4064, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4236, 4246 ve 4246/2. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yunus Emre Mahallesi’nde 4065, 4246, 4248, 4249, 4251, 4255, 4256, 4268 ve 4269. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günaltay Mahallesi’nde 4852, 4853 ve 5714/1. sokaklar ile Yunus Emre Mahallesi’nde 4240/1, 4240/2, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4252, 4253, 4253/1, 4254, 4254/1, 4255, 4256, 4263 ve 5714/1. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
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