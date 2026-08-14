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AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden gösteri

AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden gösteri Haber Videosunu İzle
AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden gösteri
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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye siyaseti sahnesine çıkışının 25'inci yıl dönümü hasebiyle düzenlenen programda dronlar ile yapılan gösteriyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle takip etti.

Cumhuriyet tarihinin çeyrek asırlık siyaset yolculuğunda önemli bir dönüm noktası daha geride bırakılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, kuruluşunun 25'inci yılını Ankara'da düzenlenen kapsamlı programla kutluyor.

ERDOĞAN'I MEST EDEN GÖSTERİ 

Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda dronlar ile yapılan gösteriyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle takip etti.

İşte o gösterinden kareler; 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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