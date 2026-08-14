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Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi

Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi Haber Videosunu İzle
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
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AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul’da yapılan son anket sonuçlarını açıkladı. Özdemir, AK Parti’nin yüzde 44,5 ile CHP’nin önüne geçtiğini belirterek, Beykoz, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa gibi ilçelerde partinin oy oranında ciddi bir yükseliş ivmesi yakalandığını ifade etti.

AK Parti’nin çeyrek asırlık yolculuğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen dev mitingle taçlanıyor. Tüm Türkiye’nin kilitlendiği tarihi buluşma öncesinde CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’ya özel açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul’daki son oy oranlarını paylaştı.

"İSTANBUL'DA AK PARTİ YENİDEN BİRİNCİ PARTİ"

İstanbul genelinde yaptırdıkları son anket verilerini aktaran İl Başkanı Abdullah Özdemir, kentte AK Parti’nin oy oranının CHP’nin önüne geçtiğini belirtti. Özdemir, tablonun gerekçesini şu sözlerle özetledi: "AK Parti İstanbul’da en son yapılan anketlerde üste çıkmış durumda. AK Parti yüzde 44,5 seviyesindeyken, CHP yüzde 40 bandında. İstanbul'da insanlar bekledikleri hizmeti alamadı. Kentin 2019'dan bu yana ilerlemediğini, aksine geriye gittiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız AK Parti'li belediyeler ile AK Parti'li olmayan belediyeler arasındaki hizmet farkını net bir şekilde gördü."

3 İLÇEDE OY ORANLARINDA SERT YÜKSELİŞ 

Düzenli aralıklarla veriler üzerinden saha analizi yaptıklarını ifade eden Özdemir, yerel seçimlerin ardından partiler arasında el değiştiren ilçelerdeki dikkat çeken oy değişimlerini rakamlarla paylaştı:

  • Beykoz : "Biz göreve geldiğimizde Beykoz’da AK Parti yüzde 43, CHP yüzde 42 seviyesindeydi. Şu anda AK Parti oyunu yüzde 43'ten yüzde 56'ya yükseltmiş durumda. İkinci parti ise yüzde 20'li rakamlara kadar geriledi."
  • Gaziosmanpaşa : "Benzer bir değişim sürecini Gaziosmanpaşa'da da yaşadık. Geride olduğumuz bu ilçede şu an farkı 7-8 puana çıkarmış durumdayız."
  • Bayrampaşa : "Aynı ivmeyi ve tabloyu Bayrampaşa ilçemizde de net bir şekilde görüyoruz. Önemli olan vatandaşımızın yereldeki taleplerinin ve beklentilerinin eksiksiz karşılanmasıdır."

"TEŞKİLAT VE GENÇLİK DAMARIMIZ ÇOK GÜÇLÜ"

AK Parti’nin sahadaki dinamizmine ve teşkilat yapısına dikkat çeken Özdemir, parti organlarının gücüne vurgu yaparak; "AK Parti çok özel bir teşkilatlanma yapısına sahip. Kadın kollarımızın da gençlik kollarımızın da çok güçlü olduğu bir parti. Gençlik damarı son derece diri bir yapımız var" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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