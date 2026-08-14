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Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu

Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu
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Galatasaray'ın Arca Çorum FK karşılaşmasındaki yedek kulübesinde hiçbir hücum oyuncusunun bulunmaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların kulübesinde 1 kaleci, 5 savunmacı ve 4 orta saha yer alırken Okan Buruk da maç öncesinde, "Öndeki oyuncuların azlığı göze çarpıyor. Hepimizin gözüne çarpıyor." dedi.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile oynadığı karşılaşmadaki yedek kulübesi dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların yedekleri arasında kaleci Jankat Yılmaz, sol bek Eren Elmalı, ön libero Lesley Ugochukwu, merkez orta saha İlkay Gündoğan, savunmacı Kaan Ayhan, ön libero Renato Nhaga, sol bek Kazımcan Karataş, sağ bek Wilfried Singo, stoper Arda Ünyay ve ön libero Mario Lemina yer aldı.

1 KALECİ, 5 SAVUNMACI, 4 ORTA SAHA

Galatasaray'ın yedek kulübesinde hiçbir hücum oyuncusunun bulunmaması göze çarptı. Sarı-kırmızılıların kulübesinde 1 kaleci, 5 savunmacı ve 4 orta saha oyuncusu bulunurken, hücum hattında görev yapan herhangi bir futbolcu yer almadı.

OKAN BURUK: HEPİMİZİN GÖZÜNE ÇARPIYOR

Teknik direktör Okan Buruk da karşılaşma öncesinde yedek kulübesindeki hücumcu eksikliğine dikkat çekti. Buruk, "Kulübeden gelecek oyunculara bakınca, öndeki oyuncuların azlığı göze çarpıyor. Hepimizin gözüne çarpıyor." ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Transferlerde o kadar geç kaldılar ki fırsat transferi bekliyorlarmış gibi ki o da uğurcan gibi vasat bir oyuncuya dünya kadar para verip almak gibi olacak herhalde.. Her şeyi osimhen'e yığmak çok yanlıy keşke satıp 2 tane düzgün adam alsalardı bu sene bir cacık olmaz bu takımdan..

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