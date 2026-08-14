Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Çalışma hayatındaki katı kurallar ve izin diyalogları sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Son olarak bir zincir markette çalıştığı anlaşılan Melisa isimli personelin, kuzeninin düğünü için müdürüyle yaptığı WhatsApp konuşması görenleri hayrete düşürdü.

"BİRİNCİ DERECE AKRABAN DEĞİL, NİYE TEKLİF EDİYORSUN?"

Kuzeninin düğün davetiyesini müdürüne göndererek birkaç saatlik izin talebinde bulunan çalışan, beklemediği sert bir tavırla karşılaştı. İzin talebini reddeden müdür, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Buna gitmek zorunda değilsin. Birinci derece akraban değil, niye teklif ediyorsun izin olmadığını bile bile. Ben burada kimseye kuzeninin düğünü var diye özel izin dağıtmıyorum."

"DÜĞÜN KAÇAR AMA MÜŞTERİ KAÇMAZ"

Çalışanın vardiyasını başka bir arkadaşıyla değiştirebileceğini ve ailesiyle bir arada olmak istediğini belirtip "Hiç izin verme ihtimaliniz yok mu?" diyerek ısrar etmesi üzerine müdürün verdiği tavsiye ise tartışmanın fitilini ateşledi. Aradaki hakaret içerikli mesajların üzerini kapatarak ekran görüntüsünü paylaşan çalışan, müdürünün son olarak sarf ettiği "Düğün kaçar ama müşteri kaçmaz, bu mentalitede olursan iyi olur" yanıtı karşısında ne diyeceğini bilemedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ekran görüntülerinin internette yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı mağaza müdürünün yaklaşımına tepki gösterdi. Müşteri odaklılığın çalışan haklarının ve insani durumların önüne geçirilmesini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, "İş hayatında empati kalmamış" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Haberler.com