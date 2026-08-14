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Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim

Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" dedi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin istemediği hiçbir geminin geçemediğini kaydeden Trump, ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Abd Başkanı Trump, New York'ta Nassau Polis Akademisi'nde katıldığı bir etkinlikte, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YAKINDA HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AMERİKAN TOPRAĞI İLAN EDECEĞİM"

Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin istemediği hiçbir geminin geçemediğini kaydeden Trump, ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

"İRAN'A EKONOMİK AÇIDAN AĞIR BİR DARBE İNDİRECEĞİZ"

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada ise İran'a ekonomik açıdan ağır bir darbe indireceklerini söyledi. ABD Başkanı, "İran'a ağır bir ekonomik darbe indireceğiz. Bunun ara seçimlerden önce olup olmaması umurumda değil" dedi.

İran'a yönelik politikalarının dünya için de önemli olduğunu işaret eden Trump, "Yaptığımız şey sadece kendimiz için değil, dünya için büyük bir hizmettir" dedi.

İran'la savaşın ABD ekonomisine etkisine değinen Trump, "Benzininiz için biraz daha fazla ödemeniz gerektiğinde asla özür dilemeyeceğim. Doğru olanı yaptım. Çok kötü bir ülke nükleer silaha sahip olamaz." şeklinde konuştu.

HEGSETH: ABLUKAYI SÜRESİZ UZATABİLİRİZ

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını "süresiz olarak" devam ettirebileceğini belirtti.

Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre Hegseth, çok uluslu bir tatbikatın kapanış töreni için gittiği Panama'da İran'a yönelik deniz ablukası hakkında gazetecilere konuştu.

Hegseth, ABD ordusunun İran'a uyguladığı ablukayı sürdürmek amacıyla bölgedeki deniz kuvvetleri varlığını "süresiz olarak" sürdürebileceğini belirterek, "ABD Donanması ablukayı süresiz olarak sürdürebilir. Çünkü gemileri şimdiye kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz gibi dönüşümlü olarak görevlendirip geri çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik ablukanın belirli bir süre sınırı olmadığını vurgulayan Hegseth, ablukanın "gerektiği sürece" devam edeceğini yineledi.

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHamza pence:

Yarinda anlasalim der tutarsiz

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Atammm neredesin???

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Haber YorumlarıHaydar Aksangu:

Bu adamda olmazsa neşemiz nasıl yerine gelecek

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Haber YorumlarıBud Spencer:

?????????? palavra ya devammmm

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Sarı civciv ancak cıyaklarsın

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