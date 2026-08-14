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Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku

Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku
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Galatasaray'ın Süper Lig'in açılış haftasında Arca Çorum FK ile sahasında 2-2 berabere kalmasının ardından RAMS Park'ta dikkat çeken anlar yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Barış Alper Yılmaz'ı ıslıklayarak tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk etti. Victor Osimhen'in 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Alexandros Kyziridis ve 61. dakikada Jesus Ramirez'in gollerine engel olamayarak 2-1 geriye düştü.

Çorum FK, 70. dakikada Kyziridis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Galatasaray 90. dakikada Osimhen'in ikinci golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 2-2 sona erdi.

MAÇ İÇİNDE "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Galatasaray'ın karşılaşmada 2-1 geriye düşmesinin ardından RAMS Park'taki tribünlerden "Yönetim istifa!" tezahüratları yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi karşılaşmanın sona ermesinin ardından da devam etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ'I ISLIKLADILAR

Maçın bitiş düdüğünün ardından tepkinin yöneldiği isimlerden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Galatasaray taraftarları, sahasında 10 kişi kalan Çorum FK karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Barış Alper Yılmaz'ı ıslıklayarak protesto etti.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Nankörlük yapmaya gerek yok 4 yıl kim şampiyon oldu birazda Fenerbahçe bjk olsun

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Haber Yorumlarızqs26sbhcs:

100 milyon barış ????

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