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Husiler El-Muha Limanı'nı vurdu: can kaybı var

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Yemen'de İran destekli Husiler, Taiz'in El-Muha ilçesindeki Kızıldeniz'deki limanı füzelerle hedef aldı. Saldırıda can kayıpları olduğu bildirildi. Bölge son günlerde benzer saldırılara maruz kalmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısında Kızıldeniz'e açılan El-Muha Limanı'nı füzelerle hedef aldığı saldırıda can kayıplarının olduğu bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonuna göre Husiler, Taiz vilayetine bağlı El-Muha ilçesindeki limana saldırdı.

El-Muha Limanı'nın Husiler tarafından birkaç füzeyle hedef alındığı saldırılarda can kayıplarının olduğu belirtildi.

Husiler, 9 Ağustos Pazar günü El-Muha Limanı ile ilçe merkezini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almıştı. Saldırılarda çok sayıda Yemenli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Muha Limanı, 12 Ağustos'ta da Husilerin füzeli saldırılarına maruz kalmıştı.

Kaynak: AA
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