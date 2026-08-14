Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Sur ilçesinde 4 yaşındaki N.K. isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile, daha sonra hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi.

AYLAR SONRA YENİDEN RAHATSIZLANDI, ENTÜBE EDİLDİ

Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, yine hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.

KUDUZ TESTİ POZİTİF

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde kuduz sonucu pozitif çıktı. Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı