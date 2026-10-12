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CHP'li başkanvekili için AK Parti iddiasında ısrarcı: Bilgi ve belge var

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CHP'li başkanvekili için AK Parti iddiasında ısrarcı: Bilgi ve belge var
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği iddiası yeni bir açıklamayla yeniden tartışma konusu oldu. Özdemir'in, CHP çatısı altında siyaset yaptığını vurgulayan açıklamasına rağmen AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

  • Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı iddiasını yineledi.
  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, ekim ayı belediye meclisi toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yaptığını açıkladı.
  • Sinan Burhan, iddiasının arkasında olduğunu ve bilgi ve belge olmadan bu konuşmaları yapmayacağını söyledi.

CHP'li başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddia, Özdemir'in açıklamasına rağmen yeniden dile getirildi.

"İDDİAMIN ARKASINDAYIM"

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiasını yineledi. Özdemir'in ekim ayı belediye meclisi toplantısında CHP çatısı altında siyaset yaptığını vurgulamasına rağmen görüşünü değiştirmeyen Burhan, başkanvekilinin AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü. Burhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İddiamın arkasındayım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili'nin yaptığı açıklamaya rağmen AK Parti'ye katılacağını söylüyorum."

"BİLGİ VE BELGE OLMADAN BU KONUŞMALARI YAPMAYIZ"

Sinan Burhan, açıklamasının devamında ileri sürdüğü bilgilere güvendiğini belirterek değerlendirmesinin arkasında durdu. Burhan, "Elbette kimi zaman haklı çıkaracak, kimi zaman haksız çıkaracak. Bakacağız." sözleriyle iddiasının sonucunun ilerleyen süreçte ortaya çıkacağını ifade etti. Ardından şu ifadeleri kullandı: "Büyük konuşmayı sevmiyorum ama bilgi ve belge olmadan da bu konuşmaları yapmayız."

BÜŞRA ÖZDEMİR: CHP ÇATISI ALTINDA SİYASET YAPIYORUM

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ise ekim ayı belediye meclisi toplantısında hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Normal şartlarda kendisiyle ilgili haberlere cevap vermediğini belirten Özdemir, son günlerde yaşanan tartışmalar nedeniyle sessizliğini bozduğunu söylemişti. Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Son 15 ayda hakkımda çok fazla haber yapılıyor benim de böyle bir alışkanlığım var. Cevap vermeyi tercih etmiyorum, hiçbirine cevap vermiyorum. Buna cevap vereceğim çünkü son 1 haftadır çok fazla yorucu bir süreç olmaya başladı. Ben yeterince zor bir dönemde göreve geldim. Bu görevi de elimden geldiğince en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum yani bu tarz birilerinin adı konuşulurken biraz daha nezaketli biraz daha düşünceli davranmalarını ben rica ediyorum."

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTermin Takip:

Ülkemizde siyasi seçim sürecinin sonuna geldik. el Fatiha

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Haber YorumlarıErgun Sen:

Akp bunları harcıyacak haberleri yok.Chp de döneklik yapan Akp de neler yapar

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